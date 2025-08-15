México, Guatemala y Belice firman creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya; buscan proteger reserva

La Gran Selva Maya, segunda más grande de América, será resguardada por un corredor biocultural sin precedentes.

Los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, considerado el más grande del mundo en su tipo, con el objetivo de proteger 5.7 millones de hectáreas de selvas y corredores biológicos en Mesoamérica.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, la iniciativa busca fortalecer la cooperación ambiental y garantizar la conservación de alrededor de 7 mil especies, de las cuales 200 se encuentran en categoría de riesgo, 50 son prioritarias y 250 endémicas de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se trata de un acuerdo histórico y subrayó la unión de voluntades para preservar el patrimonio natural y cultural de la región.

Debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El acuerdo trinacional busca preservar especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el quetzal. ı Foto: Presidencia

Como parte de la cooperación regional, Sheinbaum anunció la extensión del programa Sembrando Vida hacia Guatemala y Belice, con el fin de regenerar suelos, recuperar cobertura forestal y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que el acuerdo representa un modelo sostenible de desarrollo. “Protegiendo la Gran Selva Maya, protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro”, aseguró.

El primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, señaló que la alianza es “un puente hacia el futuro” y resaltó que el proyecto no solo busca preservar un ecosistema, sino también el legado de la civilización maya.

El corredor trinacional abarcará ecosistemas de la Península de Yucatán como selvas tropicales, petenes y manglares, y garantizará la protección de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir, el mono araña y el quetzal.

La red de conservación incluye 11 áreas protegidas en Belice, 27 en Guatemala y 12 en México, entre ellas la Reserva de la Biosfera Calakmul, el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Área de Conservación y Manejo Río Bravo.

Presidentes de México y Guatemala junto al primer ministro de Belice durante la firma del acuerdo de conservación trinacional. ı Foto: Presidencia

El acuerdo también reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes como actores centrales en la preservación de la Gran Selva Maya, e impulsa su participación activa junto a sectores académicos y privados. Entre las acciones de cooperación se prevé compartir información, tecnología y capacitación para enfrentar amenazas como la deforestación, tala ilegal, incendios y contaminación ambiental.

De acuerdo con los gobiernos firmantes, a partir de 2026 se conmemorará cada 15 de agosto el “Día de la Gran Selva Maya”, además de instaurar el reconocimiento al “Mérito a la Conservación de la Gran Selva Maya” para quienes contribuyan a su cuidado.

El Gobierno de México reiteró que esta alianza consolida la cooperación internacional en materia de conservación y desarrollo sostenible, en beneficio de las comunidades locales y del planeta.

