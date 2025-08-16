EU anuncia recompensa de 10 mdd por información para capturar a Iván Archivaldo Guzmán

Iván Archivaldo es uno de los hijos a la cabeza del Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció que recompensará con 10 millones de dólares a quien le proporcione información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Estados Unidos informó que ofrece la citada recompensa a quien proporcione “información que lleve al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del reconocido Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”.

“Él y sus hermanos se hicieron cargo de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa y, a pesar de su mirada inocente, este matón debe considerarse armado y peligroso”, escribió el ICE en X, después de lo cual publicó los medios de contacto.

Desde hace dos años, la inteligencia estadounidense había agregado a Iván Archivaldo a su lista de los más buscados, acusado de diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Además, lo considera armado y extremadamente peligroso.

Particularmente, a Iván Archivaldo Guzmán se le señala por conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con la intención de distribuirlas, especialmente fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana.

También, por tráfico internacional de drogas (especialmente en los distritos Sur de Nueva York y Sur de California) así como empresa criminal continua, por su presunto liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Iván Archivaldo, a diferencia de su padre y su hermano Ovidio, ha logrado mantenerse prófugo de la justicia.

Según un reportaje del medio The Wall Street Journal publicado en mayo de este año, Iván Archivaldo evadió un operativo de las fuerzas estadounidenses destinado a capturarlo, a partir de la construcción de un túnel oculto en una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, de lograr una captura, el Gobierno estadounidense daría continuidad a sus esfuerzos por terminar con lo que ha tachado de “terrorismo”, responsable, según el presidente Donald Trump, de miles de muertes en el territorio de su país.

