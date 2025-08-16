Piden indagar subejercicios en Conagua

El diputado federal del PAN Daniel Chimal, en sesión en San Lázaro, en imagen de archivo.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, demandó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar una investigación por omisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la ejecución total de los recursos hacia infraestructura hidráulica durante este año y ante la amenaza y alerta de fuertes lluvias en todo el territorio nacional.

Ayer, La Razón dio a conocer que en medio de un contexto de tormentas, Conagua ha subejercido tres mil 217 millones de pesos en siete programas enfocados al tratamiento del alcantarillado, aprovechamiento, tratamiento del agua, así como de las vías por las que ésta circula en el país.

El Tip: recientemente el SMN informó que las lluvias registradas este año han llegado a niveles históricos, colocando a junio como el mes con más precipitaciones en décadas.

“La planeación presupuestal de la Comisión no se está erogando como se tiene programado en el proyecto inicial de recursos hidráulicos, son programas presupuestarios a cargo de la Conagua, orientados en aprovechamiento y tratamiento del vital líquido”, dijo, al hacer referencia a lo dado a conocer por este rotativo.

El integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recordó que el programa Provisiones para Desarrollo de Infraestructura Hidráulica que, para junio se debió haber ejecutado 821.8 millones de pesos, al día de hoy, no se utilizó el recurso.

Otro programa tiene por objeto abonar al Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y Prevención de Inundaciones “no se ha ejecutado y eso es responsabilidad directa de la Conagua”.

Uno más es el de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que, de mil 742 millones de pesos para sus objetivos, sólo se ejercieron 796 millones de pesos.

Chimal García arremetió en contra de los procesos de austeridad que aún persisten en el Gobierno federal para atender emergencias, donde recordó también que, mientras Morena y las autoridades les regatean a los temas vitales, los políticos del oficialismo se pasen por el mundo exhibiendo lujos.