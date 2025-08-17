Cae en Matamoros Ezequiel Cárdenas, líder de Los Escorpiones, hijo de ‘Tony Tormenta’

En un operativo en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, este domingo fue detenido Ezequiel Cárdenas Rivera, alias “Tormenta Junior”, líder de Los Escorpiones e hijo del excabecilla del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”.

Según el Registro Nacional de Detenciones, “Tormenta Junior” fue aprehendido por agentes de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, quien de inmediato lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura del líder de Los Escorpiones ocurrió a las 12:55 horas de este 17 de agosto en la avenida 12 de marzo, en la colonia Villa Española de Matamoros.

El registro establece que se trata de un masculino de aproximadamente 1.85 metros de estatura, de complexión robusta, tez clara, cabello negro, con barba, y vestimenta de camisa color verde y short del mismo color, además de tenis blancos.

Información en desarrollo...

