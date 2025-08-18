Advertencia de Beatriz Gutiérrez Müller de denunciar a periodistas desata críticas

La aclaración hecha por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller respecto a su supuesto cambio de residencia a España y su insinuación por usar al nuevo Poder Judicial contra quien la critique, abrió un debate y cuestionamientos por parte de políticos, columnistas y comunicadores a la veracidad de lo dicho por la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes, Müller publicó una carta en la que negó haberse mudado a España, como publicó el medio ABC, y aseguró que se mantiene en México junto a su familia.

El creador de contenido identificado bajo la cuenta de Vampipe, hizo ver en redes sociales que el nombre de la escritora estaba mal escrito al no contener la diéresis que corresponde a su apellido, hecho bajo el cuál insinuó que la carta fue escrita en un teclado español.

“Hay dos formas de escribir Mueller/Müller. Es indistinto, pero obviamente se acostumbran a escribirlo de la misma forma los que se apellidan así. Beatriz Gutiérrez Müller normalmente opta por las diéresis… Entiendo su frustración de no encontrarlas en un TECLADO ESPAÑOL”, escribió.

Luego de que la escritora advirtiera que con la renovación del Poder Judicial se podrá proceder en contra de quienes emitan críticas y difundan rumores de este tipo, se sumaron más señalamientos en su contra.

“Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia ”, dijo Müller, en respuesta a una publicación de Epigmenio Ibarra, en la que el productor exigía a periodistas como Joaquín López-Dóriga, y Ciro Gómez Leyva, disculparse por haber dado “rienda suelta a su rabia contra AMLO”.

Comentario de Beatriz Gutiérrez Müller en la red social X. ı Foto: Captura de Pantalla

Periodistas reaccionan a comentario de Beatriz Gutiérrez Müller

Al respecto, la periodista Leticia Robles de la Rosa mencionó que los nuevos integrantes caerán como “anillo al dedo” y ahora el “camino” de quienes militan en la Cuarta Transformación será el de denunciar a periodistas.

El conductor Manuel López San Martín vio en este mensaje “una amenaza más en medio de la andanada de ataques contra la libertad de expresión”.

Erika Velasco, jefa de información de Latinus, consideró que con este amago, Beatriz Gutiérrez Müller contradijo lo que su esposo, Andrés Manuel López Obrador, y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la no censura.

“Con un solo tuit, Beatriz Gutiérrez Müller tiró todo ese discurso de AMLO, Claudia Sheinbaum y el séquito de morenistas que “justificaban” el nuevo Poder Judicial. Lo dijo a las claras: lo quieren como herramienta de venganza”, dijo.

