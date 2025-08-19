Embajada de EU en México: ‘Problemas compartidos, soluciones compartidas’

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya un acuerdo con EU para emprender el “Proyecto Portero”, como lo anunció la DEA, la Embajada de Estados Unidos en México respondió que los problemas de seguridad son compartidos.

En un breve mensaje en sus redes sociales, la representación diplomática acompañó la respuesta con la publicación de la portada de un diario de circulación nacional que dice: “Van la DEA y México por capos fronterizos”.

“Problemas compartidos, soluciones compartidas. #SegurosJuntos México-Estados Unidos”, posteó.

Ayer, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos emitió un comunicado donde aseguró que ambos gobiernos acordaron la puesta en marcha del Proyecto Portero, con el que investigadores y autoridades en ambos lados de la frontera se dedicarán a identificar objetivos conjuntos, intercambiar información y con ello frenar el trasiego de drogas.

Sin embargo, en la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum negó ese acuerdo bilateral.

“El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, aclaró.

