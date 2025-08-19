“Mientras Layda persigue periodistas, PIB cae 16%”

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que: “Mientras Layda Sansores persigue periodistas, el PIB en Campeche cayó 16 puntos. Están viviendo una tragedia”.

Señaló que Layda es el ejemplo de las formas de actuar de gobiernos morenistas y recordó que mientras la gobernadora de Campeche celebraba su cumpleaños en París, Campeche se encuentra en una mala situación.

El domingo, tras ser acusada de realizar un viaje lujoso a Europa, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aclaró que el Congreso del Estado le dio un permiso de seis días para pasarlos con su familia.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Hombre de confianza a Nafin y Bancomext

“Pues sí, ahora todo el mundo tiene derecho a irse a todos lados, ¿no?, ¿Cómo hace unos años, al que se le tenía la ocurrencia de tener una idea, lo acosaban y lo culpaban de mal mexicano”, dijo respecto al viaje que hizo la mandataria campechana a Países Bajos.

Asimismo el priista dijo: “Campeche está al borde del fracaso económico, no hay obra pública, el sexenio de Layda está viendo próximo su fin y está viendo sus complicaciones”.

Moreira afirmó que Campeche atraviesa una crisis profunda: “su PIB cayó, su empleo se fue por los suelos, no hay obra pública estatal —dentro de las federales, el Tren Maya es un fracaso— y está envuelta en una crisis de libertades, porque está censurando a la prensa un día sí y otro también”.

Señaló que morenistas como Andrés Manuel López Beltrán deben explicar de “dónde sacan dinero para hacer viajes al extranjero… yo creo que tendría que explicarnos a todo México, bueno, de dónde sacan dinero para hacer esos viajes, es claro”.

El coorcinasdor del tricolor reprochó que “lo más lamentable es que durante años nos hemos tenido que chutar, como dicen, un discurso de una falsa modestia, de una falsa austeridad, de una falsa medianía, que lo repiten”.

Moreira mencionó además, que donde aplicaron la austeridad, fue a grados de austericidio, como en la compra de medicinas, en el desarrollo social y en la educación.