Permanente ratifica a Genaro Lozano como embajador de México en Italia

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Genaro Lozano como embajador extraordinario de México en Italia.

Fueron 9 votos en contra de la oposición y las críticas del PRI y del PAN; mientras que el oficialismo y Movimiento Ciudadano concedieron 25 votos para finiquitar el protocolo de nombramiento.

El diputado panista Federico Döng, cuestionó el nombramiento del analista político y recordó que en un artículo académico demeritó la actuación de Giorgia Meloni como primera ministra de Italia, a quien comparó con el presidente Estadounidense Donald Trump.

En su intervención en la tribuna de la Vieja Casona de Xicoténcatl, aseguró que “todo mexicano tiene derecho a pensar como le venga en su forma de ver el mundo y en el que hace libertad de expresión”; no obstante, dijo, la posición de embajador representa al Estado y “cuando se quiera nominar a alguien para que tenga una postura ideológica y propagandística de un régimen se le puede postular para senador o diputado, y que defienda ese credo, pero no que falta a la representación neutral de todos los mexicanos”.

Döring Casar ofreció una disculpa al Servicio Exterior Mexicano “porque el Servicio Exterior y la República de Italia no merecen esta propuesta”.

Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y senadora, ironizó que lo único que falta es que desde el Ejecutivo Federal se proponga a “Lord Molécula” para un cargo en el Servicio Exterior Mexicano.

Rubén Moreira, en tanto, anunció que el PRI votaría en contra, pues Genaro Lozano no es integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM). “La sola propuesta tiene méritos académicos y, eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos. Le está quitando el ascenso a cónsules y a otro personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador”, acusó.

Mientras tanto, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento ciudadano dio un espaldarazo a Lozano al asegurar que es “una de las voces más importantes en medios nacionales e internacionales”, y ha provocado que las juventudes decidan expresarse en torno a la política.

En la misma sesión, el pleno también ratificó el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador de México en la República de Indonesia.

