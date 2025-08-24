México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina rumbo a la COP30

Ministros de 22 países se reunirán en México para trazar una agenda climática regional.

México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, rumbo a la COP30 de cambio climático, que se celebrará el 25 y 26 de agosto con un encuentro encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión fue convocada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y reunirá a 22 países y 18 ministros de Medio Ambiente, desarrollo sostenible y energía.

El evento también contará con la presencia del presidente designado de la COP30, André Corrêado Lago.

El objetivo central será trazar un plan de liderazgo regional frente a la crisis climática.

Entre los principales temas a abordar se encuentran:

Protección de ecosistemas y comunidades

Transición justa de la fuerza laboral

Alternativas para movilizar financiamiento climático

Sinergias con la Agenda 2030

Otros acuerdos ambientales de alcance regional.

Entre los asistentes internacionales que se esperan están:

Patricia Espinosa , enviada especial de la COP30

Kristin Lang , directora del Fondo Verde para el Clima (GCF)

Carlos Manuel Rodríguez , director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente

René Orellana, representante del Banco de Desarrollo de los Países de Latinoamérica y el Caribe.

