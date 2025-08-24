Presidenta encabezará evento

México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina rumbo a la COP30

México alberga la primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe rumbo a la COP30; participarán 22 países en el debate climático

Ministros de 22 países se reunirán en México para trazar una agenda climática regional.
Ministros de 22 países se reunirán en México para trazar una agenda climática regional. Foto: X Alicia Bárcena / Especial
Por:
Yulia Bonilla

México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, rumbo a la COP30 de cambio climático, que se celebrará el 25 y 26 de agosto con un encuentro encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión fue convocada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y reunirá a 22 países y 18 ministros de Medio Ambiente, desarrollo sostenible y energía.

El evento también contará con la presencia del presidente designado de la COP30, André Corrêado Lago.

TE RECOMENDAMOS:
La SRE advirtió a migrantes sobre los riesgos mortales de cruzar la frontera sin documentos.
Llama a no arriesgarse

SRE advierte a migrantes que cruzar la frontera a EU sin documentos es un riesgo mortal

El objetivo central será trazar un plan de liderazgo regional frente a la crisis climática.

Entre los principales temas a abordar se encuentran:

  • Protección de ecosistemas y comunidades
  • Transición justa de la fuerza laboral
  • Alternativas para movilizar financiamiento climático
  • Sinergias con la Agenda 2030
  • Otros acuerdos ambientales de alcance regional.

Entre los asistentes internacionales que se esperan están:

  • Patricia Espinosa, enviada especial de la COP30
  • Kristin Lang, directora del Fondo Verde para el Clima (GCF)
  • Carlos Manuel Rodríguez, director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
  • René Orellana, representante del Banco de Desarrollo de los Países de Latinoamérica y el Caribe.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Tris de hoy 24 de agosto del 2025.
Sorteos

Resultados del Tris de hoy 24 de agosto del 2025. Ve aquí los números ganadores