México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina rumbo a la COP30

México será sede de la Primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, rumbo a la COP30 de cambio climático, que se celebrará el 25 y 26 de agosto con un encuentro encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reunión fue convocada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y reunirá a 22 países y 18 ministros de Medio Ambiente, desarrollo sostenible y energía.
El evento también contará con la presencia del presidente designado de la COP30, André Corrêado Lago.
SRE advierte a migrantes que cruzar la frontera a EU sin documentos es un riesgo mortal
El objetivo central será trazar un plan de liderazgo regional frente a la crisis climática.
Entre los principales temas a abordar se encuentran:
- Protección de ecosistemas y comunidades
- Transición justa de la fuerza laboral
- Alternativas para movilizar financiamiento climático
- Sinergias con la Agenda 2030
- Otros acuerdos ambientales de alcance regional.
Entre los asistentes internacionales que se esperan están:
- Patricia Espinosa, enviada especial de la COP30
- Kristin Lang, directora del Fondo Verde para el Clima (GCF)
- Carlos Manuel Rodríguez, director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
- René Orellana, representante del Banco de Desarrollo de los Países de Latinoamérica y el Caribe.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am