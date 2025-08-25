‘El Mayo’ Zambada pide a ‘La Mayiza’ y a ‘La Chapiza’ terminar con violencia en Sinaloa.

Tras declararse culpable ante una corte federal de Nueva York por delitos de narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada García hizo un llamado a las facciones de “La Mayiza” y “La Chapiza”, a cesar la violencia en Sinaloa por las disputas del territorio, ya que “nada se obtiene con el derramamiento de sangre”.

A través de su abogado Frank Pérez, dio a conocer un breve comunicado donde pide evitar más enfrentamientos entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, y pidió a la gente mantener la calma.

“Mi cliente también es consciente del impacto de este caso en su estado natal de Sinaloa. Llama a la gente de Sinaloa a mantener la calma, a ejercer la restricción y a evitar la violencia.

“Nada se obtiene con el derramamiento de sangre; solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar en cambio hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, señaló Pérez.

Ismael Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Este lunes, Zambada García aceptó el acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, con lo cual aceptó haber liderado el Cártel de Sinaloa, ser responsable de asesinatos, introducción de más de miles de toneladas de droga a Estados Unidos por casi 50 años.

Durante su confesión, “El Señor del Sombrero” reveló que durante todo ese tiempo dio sobornos a policías, mandos militares y políticos mexicanos, para que pudiera trabajar libremente en el trasiego de drogas como cocaína, marihuana, fentanilo y metanfetamina.

La declaración de culpabilidad del narcotraficante mexicano fue considerada una victoria para el Departamento de Justicia, indicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

De esta forma, la fiscal general de Estados Unidos aseguró que se prepara la sentencia de Zambada García, prevista para enero de 2026, además de que el exlíder del narcotráfico se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares.

Guerra entre ‘La Mayiza’ y ‘La Chapiza’ en Sinaloa

Ambas facciones del Cártel de Sinaloa han mantenido una guerra desde el pasado 9 de septiembre del 2024, después de que “El Mayo” revelara detalles de cómo fue llevado a Estados unidos.

La guerra entre ‘La Mayiza’ y ‘La Chapiza’ está por cumplir un año y pese a los esfuerzos del Gobierno de México, la violencia aún continúa; sin embargo, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano han logrado contener la escalada.

Las autoridades han informado que, hasta el momento, la guerra entre ambas ha dejado al menos mil 552 ejecutados, con cifras al mes de julio.

Autoridades hallaron un centro de monitoreo clandestino en inmueble de Culiacán. ı Foto: Cuartoscuro

