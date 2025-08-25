Sheinbaum destaca programas sociales y política contra la pobreza en spots por primer informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum, en uno de sus spots por su primer informe de gobierno.

En vísperas de presentar el primer informe de gobierno del sexenio, arrancó la difusión de los spots oficiales de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en los que se destaca la puesta en marcha de más programas sociales para la población y las directrices para combatir la pobreza.

En una de las grabaciones de 30 segundos, la mandataria federal destaca que ahora 82 por ciento de las familias son beneficiarias de algún programa .

Como parte de ello, destacó que algunos esquemas como la pensión para adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, las entregas de recursos para el campo ya son derechos constitucionales.

Además de estos, ya existentes desde el sexenio pasado, resaltó los tres nuevos programas que creó para pensionar a mujeres de 60 a 64 años, así como las becas a estudiantes de secundaria y el de Salud Casa por Casa.

“El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba, hoy llega directo al 82% de las familias. (…) Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza”, exclamó.

Hoy, 82 por ciento de las familias mexicanas reciben presupuesto directo a través de los Programas para el Bienestar. Somos un gobierno para el pueblo. La transformación avanza.

En un segundo promocional, Sheinbaum Pardo resaltó el reconocimiento que se ha hecho de las comunidades indígenas y la prioridad que se mantiene respecto a grupos vulnerables bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo con principios y honestidad la transformación avanza”, dijo.

Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo con principios y honestidad la transformación avanza.

En un tercer spot, Sheinbaum enfatizó que la salud “no es un negocio”, y destacó que actualmente se construyen 20 hospitales en el país.

La Presidenta de la República subrayó que en once meses se han entregado 31 hospitales y 12 centros de salud, además de dotar a 256 quirófanos con equipamiento.

Recordó que se entregan medicamentos “a todos los rincones del país” a través del programa “Rutas de la Salud”, y que personal del sector realiza visitas a domicilios de personas adultas mayores de 65 años y más, y de personas con discapacidad, como parte del programa "Salud Casa por Casa“.

Este año terminamos 31 hospitales; también entregamos medicamentos a todos los rincones del país e impulsamos el programa Salud Casa por Casa. La transformación avanza.

