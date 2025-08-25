Qué bueno que esté ‘cantando’ (El Mayo); lo que los mexicanos exigimos, es transparencia: Noemí Luna

Al hacer referencia a la audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la cámara de diputados, dijo: “¡Por supuesto que están nerviosos! y por eso buscan catalizadores, y por eso buscan distractores, pero ¡qué bueno que esté “cantando”! porque, al final del día, lo que los mexicanos, exigimos, es transparencia, es saber quién ha actuado al margen de la ley; y -sea del partido que sea- se debe sancionar, se debe castigar”.

El excapo mexicano de la droga Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable el lunes en Brooklyn de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del Cártel de Sinaloa y su papel en la inundación de Estados Unidos con drogas como cocaína, heroína y fentanilo.

Asimismo, la legisladora consideró que “México no puede estar soportando más el pacto de impunidad que ha vivido durante mucho tiempo y que tiene al país en un “charco de sangre”, esa es la realidad.”

México NO aguanta más el pacto de impunidad entre Morena y el crimen organizado: así lo dije hoy en @Mx_Diputados



Grave que trascienda desde EU que el narcotráfico financió a políticos mexicanos.



Qué bueno que #ElMayo esté “cantando” para conocer a sus cómplices en el Gobierno. pic.twitter.com/axLdEja7cV — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) August 26, 2025

Respecto a las declaraciones de “El Mayo”, quien dijo que estuvo operando en colaboración, y que todo el dinero que él dio fue a los tres niveles de gobierno, “no se escapó ninguno”, la diputada panista dijo: “¡Gravísimo, gravísimo! y por eso nosotros hemos propuesto -una y otra vez, y lo seguiremos haciendo- que cuando haya elementos que comprueben que el crimen organizado se metió en las elecciones, sea motivo de nulidad”.

Aseguró que no puede haber gobiernos que le deban su encargo al crimen organizado, pues “por eso está como está el país.”

Insistió que en la Reforma Electoral debe señalarse “con negritas” el hecho de que: “si se le cacha a alguien que recibió dinero del narco, que se anule la elección; “Nosotros hemos dicho también con mucha claridad que a México sí le hace falta una Reforma Electoral. Lo que es inconcebible, es que esta reforma venga del oficialismo sin oír a la oposición, y nosotros tenemos propuestas muy concretas.”

Afirmó que Acción Nacional sí está tratando de fortalecer un andamiaje democrático que permita que sea respetado el voto con “piso parejo” de las y los ciudadanos, y no “una reforma que parece, en todos los aspectos (hasta donde ha anunciado, habrá que esperar a ver el producto) pero, hasta donde se ha anunciado, una reforma regresiva que -al contrario- elimina libertades porque, al final del día, elimina mucho del andamiaje democrático que se ha ido perfeccionando a través de décadas”.

LMCT