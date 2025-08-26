DEA se suma a operativos contra Cártel de Sinaloa en Washington: ‘alimenta la violencia’, advierte

Con el mensaje de que “el Cártel de Sinaloa alimenta la violencia”, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole se sumó a los operativos de las agencias de seguridad para sacar a la organización criminal de las calles de Estados Unidos.

En la cuenta oficial de X de la DEA se difundió una imagen de Cole acompañado de 11 elementos de la agencia encabezando un operativo en Washington D.C., a punto de abordar una camioneta para iniciar las acciones contra dicho cártel.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas: también lava dinero, trafica personas y alimenta la violencia”, publicó la agencia.

#DEA Administrator Cole joined @DEAWashingtonDC in DC to take cartel members off the streets & seize their poison. The Sinaloa Cartel isn't just trafficking drugs. They're laundering money, smuggling humans, & fueling violence. DEA is hitting all of it. #SinaloaCrackdown2025 pic.twitter.com/XqWQl5yIwW — DEA HQ (@DEAHQ) August 26, 2025

Asimismo, informó que se han realizado hasta el momento un total de mil 94 arrestos de personas dedicadas al tráfico de drogas en la capital estadounidense, además de 115 armas incautadas.

“Cada placa, cada socio, cada agencia, trabajando codo con codo en Washington D.C. DEA está eliminando el veneno de nuestras calles y salvando vidas”, señaló en redes sociales.

DEA decomisa 20 kilos de cocaína en Texas

En otro tuit, la agencia antidrogas dio a conocer el decomiso de 20 kilogramos de cocaína en la ciudad de Houston, Texas, los cuales estaban envueltos en papel aluminio, antes de que llegaran a las calles y se propagara como veneno por las comunidades estadounidenses.

“Agradecemos especialmente a nuestros agentes locales encargados de hacer cumplir la ley y por su ayuda en esta incautación”, agregó en el mensaje.

20 kg of #cocaine wrapped in foil seized by #DEA Houston Division Agents before it made its way into the streets and spread like poison through our communities. Special thanks to our local law enforcement partners for their assistance with this seizure. pic.twitter.com/gReazDGt62 — DEAHouston (@DEAHOUSTONDiv) August 25, 2025

Ante la proliferación de la venta de drogas en calles de Estados Unidos, la DEA también hizo un llamado a los estudiantes de preparatoria, principalmente, para evitar su consumo.

“Los estudiantes de preparatoria enfrentan decisiones reales sobre las drogas y el alcohol: en línea, en fiestas e incluso en la escuela. Mantengan la conversación abierta, establezcan límites claros juntos y recuérdeles que vale la pena proteger su futuro”, recomendó.

cehr