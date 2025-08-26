Faltan ministros Batres, Esquivel y Ortiz a informe final en SCJN

Sin la presencia de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal, así como de la ministra presidenta Norma Piña.

La ministra Loretta Ortiz, informó que a lo largo del 2025 se llevaron a cabo 20 sesiones en la Primera Sala, donde se abordaron 931 asuntos que en promedio representan más de 46 casos estudiados y debatidos en cada sesión. Se suman 283 asuntos resueltos por dictamen, egreso y archivo definitivo.

“El legado de la Primera Sala especialmente en las materias penal y civil no hubiera sido posible sin el esfuerzo constante. Su profesionalismo y compromiso ha sido el cimiento sobre el que se construyó este legado”, aseguró.

La ministra presidenta de la Primera Sala, refirió que el sello distintivo de este año fue el compromiso inquebrantable con la resolución hacia las personas, se buscó juzgar con perspectiva de género.

Agregó que la nueva integración de la Corte hereda conquistas históricas pero también desafíos profundos. “Uno de los retos más urgentes es lograr una conquista justa y clara. Los retos que vienen no deben verse como obstáculos sino como oportunidades”.

