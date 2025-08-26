Gerardo Fernández Noroña asegura que su patrimonio es legitimo

Gerardo Fernández Noroña, presidente saliente del Senado, aseguró que su patrimonio es legítimo y retó a la oposición a presentar pruebas sobre los señalamientos que lo vinculan con un financiamiento ilícito luego de que se diera a conocer que adquirió una casa en Tepoztlán, Morelos con un valor de 12 millones de pesos.

Gerardo Fernández Noroña señaló que la adquirió a crédito con los ingresos de su labor como senador y su canal de YouTube, y subrayó que es un bien “de clase media”.

“Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Yo he publicado, he hecho videos de la casa, la he mostrado, cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión, puedo pagarla, la estoy pagando”, comentó Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña añadió que “mucho hemos trabajado para tener lo que tenemos política y personalmente, como para que quieran plantear que somos iguales a ellos, que tienen a García Luna preso en la cárcel por tener vínculos con ‘El Chapo’ Guzmán”.

Además, Gerardo Fernández Noroña insistió en que su patrimonio “lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada”, afirmó.

A sus críticos los retó a probar sus dichos que calificó de “irresponsables” y añadió: “que se metan en mis cuentas, que revisen lo que quieran. Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”.

