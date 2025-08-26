Resultados del Gana Gato 2897 del 26 de agosto del 2025.

El Gana Gato es un sorteo muy querido por los mexicanos, debido a que con solo 10 pesos puedes ganar hasta 300 mil pesos de su bolsa garantizada. Los resultados de hoy martes 26 de agosto del 2025 se pueden consultar en el boleto o en las aplicaciones que están verificadas.

Gana Gato es un concurso de la Lotería Nacional que se realiza los martes, jueves y sábados . Aquí te presentamos el resultado del sorteo 2897, que tiene una bolsa acumulada de 300 mil pesos.

Recuerda que para ganar necesitarás que un mínimo de 3 números seleccionados coincida con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Si resultas ganador cuida tu boleto, ya que es el comprobante oficial para que recibas tu premio.

Recuerda que tienes 60 días naturales para cobrar tu premio, contados a partir del día siguiente del concurso.

Resultados del Gana Gato 2897 de este martes 26 de agosto del 2025

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Gana Gato de este 26 de agosto del 2025. Sin embargo, los interesados deben esperar a que se publiquen los resultados después de las 21:00 horas.

¿Cómo jugar Gana Gato?

Este sorteo está basado en el popular juego del “gato” y las probabilidades de ganar son 1 de cada 6.

Los sorteos se realizan todos los martes, jueves y sábados a las 21:00 horas.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Las líneas pueden ser verticales, horizontales o transversales en 3 casillas consecutivas.

Otra opción es que se acierte a 2 números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro.

Mientras más líneas se aciertan, mayor será el premio.

Si quieres conocer a detalle cómo jugar el Gana Gato puedes checarlo en la página de la Lotería Nacional.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.