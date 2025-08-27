Morena, PT y MC reprueban violencia en la Permanente y agresión a Fernández Noroña

Bronca entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, al cierre la última sesión de la Comisión Permanente.

Como vergüenza nacional y una actitud cobarde calificaron legisladores, un gobernador y dirigentes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) la confrontación entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Gerardo Fernández Noroña, tras condenar estos hechos en la vieja sede del Senado.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reprobó, en su cuenta de X la agresión cometida por “Alito” en contra de Fernández Noroña, ya que sólo refleja el sentir conservador de quienes tanto daño le han hecho a México. Expresó su rechazo a cualquier tipo de violencia.

“En una democracia, el respeto y el diálogo deben prevalecer sobre cualquier manifestación de violencia, por ello expresamos nuestra solidaridad con el compañero presidente de la Cámara de Senadores , a quien reconocemos por su labor al frente de este órgano legislativo”, escribió.

Desde Michoacán, condenamos de manera enérgica la agresión cometida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña.



Por su parte, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que “lo sucedido hoy en el Poder Legislativo es vergonzoso y evidencia la descomposición y polarización de la vieja política. En un país que ha vivido 20 años de terror y violencia a raíz de una estrategia fallida, la clase política no puede permitirse la violencia física como vía para procesar sus conflictos”, opinó.

Lo sucedido hoy en el Poder Legislativo es vergonzoso y evidencia la descomposición y polarización de la vieja política.



Javier Corral, senador de Morena, acusó que en el PRIAN “traen los cables cruzados”, pues “con insultos, calumnias, ofensas, mentiras y ahora con golpes, degradan cada sesión en la máxima tribuna del país”. Agregó que las posturas y principios se defienden con ideas y argumentos, no con insultos.

Su compañero de partido, el senador Luis Fernando Salazar sostuvo que los hechos ocurridos en la Permanente, “es una muestra de lo que son capaces a la vista de todos. (Los priistas) son criminales, delincuentes, pandilleros, abusivos. Cerramos filas con nuestro presidente del Senado, Fernández Noroña” .

La senadora Verónica Camino calificó como “porros” a los priistas encabezados por Alejandro Moreno que atacaron a Fernández Noroña, a quien expresó su solidaridad. “Cuando no hay argumentos y no hay razón, se recurre a la traición y a la violencia. Además de traidores a la patria, porros”, posteó.

También de Morena, la senadora Martha Lucía Micher condenó de manera tajante el comportamiento de los legisladores priistas al concluir la sesión de la Permanente, y coincidió con sus compañeros que “cuando no hay argumentos, la violencia se impone. No hay justificación para el atropello que acabamos de presenciar”.

La coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, se sumó al rechazo enérgico por la agresión en contra de Fernández Noroña. “La violencia nunca será la vía para la solución a los conflictos. Es lamentable que la oposición que se encuentra moralmente derrotada y desesperada, se escude en la agresión física”, afirmó.

En defensa de “Alito” Moreno salieron la diputada federal, Lorena Piñón y los comités directivos priistas de Veracruz y Estado de México, quienes dieron su total respaldo a su presidente nacional.

Piñón cuestionó que a Gerardo Fernández ni su partido, Morena, lo defiende porque “les das pena, eres un simple porro”, al tiempo de subrayar que “‘Alito’ me representa”.

Las direcciones estatales tricolores dejaron en claro: “Respaldamos plenamente la postura de nuestro dirigente nacional: en el PRI no nos doblamos, no nos rajamos y no nos dejamos. La agresión iniciada por Fernández Noroña no es un hecho aislado, es la forma en que Morena busca callar y someter al país”.

