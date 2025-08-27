No se han encontrado vínculos criminales con funcionarios públicos, asegura Sheinbaum

A pesar de que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró haber sobornado a autoridades y funcionarios para delinquir durante las últimas cinco décadas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hasta ahora no se tienen indicios que aseguren el vínculo criminal con servidores públicos.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación, pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ningún servidor público ni miembro del Ejército o de la Marina.Y si ha llegado a encontrar, todos los que somos parte del gabinete de seguridad, no se va a a cubrir a nadie”, aseguró Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

No obstante, Claudia Sheinbaum subrayó que si se llega a saber de la participación delincuencial de alguna autoridad, se procederá como marca la ley al asegurar que no se encubrirá a nadie.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum reiteró que se debe hacer la investigación correspondiente para dar con los nombres de quienes resulten involucrados, no sólo desde México sino también desde Estados Unidos.

“Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción. que tengan que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena… Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público”, declaró Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también comentó que al momento no se ha identificado la relación entre el capo y algún funcionario, pero en caso de hallarse algún indicio, se procederá como corresponda.

“Al momento no, pero digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien a quien tuviéramos que detener”, declaró.

Sobre los 15 millones de dólares que Estados Unidos presumió que el narcotraficante aceptó entregar, la mandataria menciuonó que en caso de que se recurra a alguna incautación dentro del territorio nacional, México sí solicitará una parte para resarcir los daños causados a las y los mexicanos por su actividad criminal.

“Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde”, dijo.

Antes, García Harfuch comentó que esta sanción es una decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos derivado de una investigación que no está relacionada con el proceso que está activo en México.

“Ese es ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México. El Mayo Zambada tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en curso, de él y de varias personas involucradas con él, pero ese cálculo de dinero, eso es específico de Estados Unidos. No es de nosotros”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum comentó que si se llegara a solicitar un pago, esto sería sometido a consulta del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

