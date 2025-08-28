Ernestina Godoy: Cualquier delito de legisladores puede derivar en un desafuero

La Consejera Jurídica de la Presidencia en imagen de archivo.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, consideró que el pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Morena deben ser investigados a fondo por la Fiscalía General de la República (FGR), y subrayó que por cualquier delito se puede solicitar el desafuero de un legislador.

Al ser cuestionada sobre si las agresiones, amenazas de muerte y daños en propiedad ajena atribuidos a Moreno Cárdenas serían suficientes para abrir un proceso de desafuero, Godoy respondió: “Bueno, por cualquier delito, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía”, declaró.

De “muy lamentables” y reprobables” Godoy calificó las escenas de violencia registradas este miércoles en la Permanente.

La Consejera Jurídica de la Presidencia, en otro tema, destacó que el gobierno federal mantiene como prioridad la construcción de un “nuevo andamiaje constitucional y legal” en el país, en el que se insertará la próxima reforma electoral.

Dicha iniciativa, aclaró, aún no se presentará en este periodo legislativo, pues antes habrá un amplio proceso de consulta: “Va a ser una gran auscultación, va a haber un gran movimiento para escuchar todas las voces”.

Sobre la transformación en curso del Poder Judicial, Godoy sostuvo que se trata del inicio de una nueva etapa. “Es el fin de una era que, desafortunadamente, al final se caracterizó por tomar posiciones políticas más que jurídicas”, afirmó.

