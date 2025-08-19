Seis secretarios de Estado asistirán a la plenaria de Morena en el Senado

Plenaria de Morena en el Senado será el 28 de agosto.

La bancada de Morena en el Senado de la República realizará, el próximo 28 de agosto, su plenaria en la Ciudad de México, a la que asistirán seis secretarios de Estado encabezados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, además de la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

En el programa dado a conocer este martes, se prevé que la reunión se lleve a cabo en la vieja casona de Xicoténcatl, a partir de las 08:30 horas, con un desayuno de los legisladores guindas con Rosa Icela Rodríguez, para abordar la situación política del país.

Poco después de las 10 de la mañana tocará el turno al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, para sostener una mesa de trabajo en materia de política exterior.

Luego, los senadores de Morena hablarán con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, a fin de conocer el panorama en cuanto a comercio e inversiones.

Más tarde, recibirán a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos; después, alrededor de las 13:40 horas tocará el turno al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con el objetivo de conocer el estado que guarda el país en esta materia.

Los senadores morenistas ofrecerán una comida a la presidenta nacional de su partido, Luisa María Alcalde Luján. Posteriormente, intercambiarán puntos de vista con el titular de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y concluirán la jornada con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, alrededor de las 17:40 horas del mismo jueves 28 de agosto.

cehr