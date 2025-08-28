Guardia Nacional baja 27% robo en carreteras

El robo en las carreteras del país ha disminuido 27 por ciento en los primeros 330 días de la actual administración federal, gracias la implementación de la estrategia “Balam”, expuso el comandante de la Guardia Nacional (GN), Hernán Cortés.

Detalló que este plan se ha implementado en 12 estados y 22 tramos carreteros. Además, a partir del 9 de julio, se implementó la operación “Cero Robos” en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, donde se han reducido 55 y 50 por ciento este delito, respectivamente. Por la situación particular del estado de Sinaloa, el robo de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán-Culiacán se redujo 46.67 por ciento, dijo.

El Dato: El comandante destacó que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados subió 61%, al pasar de 671 unidades a mil 81 en los primeros meses del actual gobierno.

Agregó que la operación en las primeras dos autopistas logró recuperar 30 vehículos robados, se han frustrado 13 intentos de asalto y, con labores de inteligencia, coordinación y apoyo de las fiscalías, se han detenido a 18 personas. Además, se han asegurado 71 armas cortas, dos mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de diversos tipos de droga.

Además, en lo que va del sexenio, cada día, en promedio, han sido detenidos 93 criminales vinculados con delitos de alto impacto. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expuso que, desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta el 25 de agosto de este 2025, se han concretado 30 mil 765 detenciones y se aseguraron 15 mil 496 armas.

También se aseguraron 240 toneladas de droga, entre la cual se encuentran 3.5 millones de pastillas de fentanilo, y se han desmantelado mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Precisó que, en las últimas dos semanas, van mil 77 detenidos y se han asegurado 381 armas.

“En lo que va de la administración se han asegurado más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas a cargo de la Secretaría de Marina. Con esto, hemos evitado el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos. La coordinación del Gabinete de Seguridad y la colaboración con las entidades han permitido ejecutar acciones más eficaces para detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes y debilitando su capacidad operativa”, dijo.

En cuanto a los operativos para combatir a organizaciones criminales, destacó la detención de José Luis “N” en Colima, quien tiene orden de extradición a Estados Unidos por su participación en el trasiego de drogas.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, iniciada el 6 de julio, destacó que el número de denuncias recibidas fue de 32 mil 622 llamadas a la línea habilitada 089, de las cuales 69 por ciento fueron extorsiones no consumadas.

Se recibieron tres mil denuncias, es decir, nueve por ciento del total de las llamadas fueron consumadas, las cuales fueron turnadas a las Fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones correspondientes, puntualizó. A la fecha, 212 personas han sido detenidas por vincularse con este delito en 15 entidades de la República, entre las cuales destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Tabasco, que concentran 84 por ciento de las detenciones.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detalló que, como parte del plan de atención a las causas, se han realizado 270 comités de paz para mejorar los espacios en los municipios; además, se han canjeado cinco mil 457 armas de fuego, de las que mil 529 son largas y tres mil 294 cortas.

Estrategia “Balam” ı Foto: Imagen: La Razón de México

FGR indaga sustracción de cocaína bajo resguardo

› Por Yulia Bonilla

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta sustracción de cocaína que se encontraba bajo resguardo y su intercambio por leche en polvo, hecho en el que algunos actores políticos han vinculado a Sergio Taboada Cortina, quien ocupara el cargo como director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC).

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que se abrió una indagatoria al respecto y en la que hay al menos siete involucrados.

Sin embargo, dijo no contar con los nombres de los señalados, por lo que no es posible confirmar si Cortina está entre los presuntos responsables de la sustracción de esta droga. “Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas; no podría confirmarle yo exactamente qué personas son”, declaró.

7 personas son investigadas por sustracción de la droga

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el fiscal Alejandro Gertz Manero acudirá al informe de seguridad mensual a presentarse dentro de dos semanas, por lo que solicitó que sea dicha instancia la que esclarezca cómo va la indagatoria.

En días recientes, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que Sergio Taboada, hermano del exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, al ser vinculado por este delito.