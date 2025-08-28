Nueva Ley de Seguridad Pública refuerza a la GN

En la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el Gobierno federal y los titulares de 32 las instituciones de seguridad de los estados delinearon los ejes de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer a la Guardia Nacional (GN) como eje central de la estrategia nacional de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que se busca crear “el espacio idóneo para reforzar la confianza y consolidar la estrategia que, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, estamos impulsando para recuperar la paz en cada rincón del país”.

Explicó que la nueva ley “renueva la principal instancia de coordinación para fortalecer las acciones en materia de desarrollo policial y articula esfuerzos con los tres órdenes de gobierno”.

Añadió que el plan se sostiene en cuatro ejes impulsados en el plan de gobierno de la Presidenta: “atender las causas de la violencia, consolidar la GN dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), robustecer la inteligencia e investigación y garantizar la coordinación entre federación y estados”.

En su intervención, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, señaló que la reforma era “una necesidad urgente”, ya que el marco normativo anterior había quedado rebasado.

“La excesiva burocracia en los procesos de coordinación y toma de decisiones debilitaba la eficacia institucional (…) era indispensable una reforma profunda que actualizara la normatividad, institucionalizara una visión compartida de seguridad y fortaleciera a las instituciones, especialmente a las policías”, apuntó.

Figueroa dijo que la legislación incluye la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que inició actividades el 3 de agosto con 200 cadetes: “La academia ofrecerá cursos de formación especializada para mandos, investigación e inteligencia, para homologar la capacitación y profesionalización de los agentes en el país”.