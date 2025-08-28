¿Quién es Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI involucrado en la trifulca de la Comisión Permanente?

Es diputado federal por el estado de Chiapas

Durante el cierre de la Comisión Permanente se dio una trifulca entre Alejandro Moreno, dirigente del PRI y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, cuando el primero reclamó que se le negara la palabra.

La situación escaló a los golpes y jaloneos entre varios legisladores que se encontraban en el sitio. A través de videos que se compartieron se observa a diversos militantes del PRI y de Morena interceder en el altercado, siendo uno de ellos el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

El diputado mencionó el hecho en sus redes sociales en donde agradeció el apoyo mostrado y aseguró que se le ‘puso un alto’ a Fernández Noroña: "Hoy en el Senado millones de mexicanos se sintieron representados cuando al cobarde de Gerardo Fernández Noroña le pusimos un alto. Agradezco las muestras de apoyo: México está harto de abusos y complicidades del narco-gobierno de Morena. La dignidad también se defiende de pie. ¡Y siempre daremos la cara por México!"

¿Quién es Carlos Gutiérrez Mancilla?

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, de 31 años, nació el 19 de agosto de 1994 y es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM).

Es diputado federal por parte del PRI por el estado de Chiapas, en la legislatura fue presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. Además de desempeñarse como presidente Nacional de la Red Jóvenes x México y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) Juvenil.

En su experiencia profesional se menciona que el diputado ha sido:

Delegado del PRI en el registro de candidaturas de Tabasco

Delegado del PRI en la elección de gobernador de Durango

Candidato del PRI a diputación local en Chiapas

Candidato del PRI a regidor

Vicepresidente de los jóvenes políticos en la Organización de los Estados Americanos

Presidente estatal de la Red Jóvenes x México de Chiapas

Presidente estatal de la Vanguardia Juvenil Agrarista de Chiapas

Integrante de la Confederación Nacional Campesina

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, sujetando a Gerardo Fernández Noroña ı Foto: Cuartoscuro

