Registro a Pensión Mujeres Bienestar concluye el 30 de agosto

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, invita a las mujeres a registrarse a la pensión.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, exhortó a las adultas mayores de 60 a 64 años a registrarse en los Módulos de Bienestar a la Pensión Mujeres Bienestar. El registro concluye el 30 de agosto. A la fecha, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión.

“La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan fuera y dentro de su hogar al cuidado de su familia, así como contribuye a su independencia económica”, precisó la secretaria de Bienestar.

Añadió que faltan dos días para que concluya el registro a la pensión, por lo que las invitó a acudir a cualquiera de los 2,400 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. Para conocer la ubicación se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar concluye el 30 de agosto. ı Foto: Secretaría del Bienestar

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario: este viernes 29 de agosto corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y el sábado 30 de agosto a todas las letras.

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente ( Credencial para votar , pasaporte , cédula profesional , credencial del Inapam , o carta de identidad ).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento (legible).

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

