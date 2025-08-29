Va oposición contra sobrerrepresentación, voto electrónico, segunda vuelta...

En el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, los partidos de oposición en su conjunto pugnará porque en la reforma electoral se deba “garantizar la pluralidad y reglas justas de competencia”; además, piden tener escucha real por parte del oficialismo.

Entre los temas que pondrán por delante el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) están eliminar la sobrerrepresentación, promover el voto y el padrón electrónicos, que exista segunda vuelta electoral, elecciones más baratas, paridad real y establecer reglas justas que garanticen la representación de las fuerzas políticas que conforman la oposición.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió a senadores cuidar a su partido con sus actos y dichos, y les llamó a ser congruentes y cercanos a la gente.

Noemí Luna, vicecoordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, quien estuvo presente en la reunión plenaria del blanquiazul, donde se delinearon los temas legislativos del próximo periodo a iniciar la siguiente semana, señaló que “la oposición defenderá la democracia ante la intentona de Morena de confeccionarse un traje a la medida para perpetuarse en el poder”.

La legisladora zacatecana calificó de “inverosímil” que sea la primera vez en la historia que la reforma electoral provenga de la Presidencia de la República, y recordó que anteriormente “los cambios en materia electoral siempre eran impulsados por la oposición después de un proceso comicial, con el objetivo de corregir fallas y consolidar la democracia”.

Luna Ayala refirió que, para el PAN, independientemente de la importancia que requiere la reforma electoral, hay temas que deben ser prioridad para ambas cámaras, y dijo que la propuesta de Acción Nacional para el periodo que está por comenzar, en inicio, es eliminar la sobrerrepresentación, promover el voto electrónico, que exista segunda vuelta electoral y establecer reglas justas que garanticen la representación de fuerzas políticas que forman la oposición.

128 senadores conforman el Congreso de la Unión

En el mismo tenor, la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, cuestionó que haya propuestas electorales en los cajones del Congreso.

“¿Debe haber una reforma? Sí, pero el plan A, B y C están en la congeladora”, dijo. Y en este sentido, señaló que MC impulsará un padrón electoral electrónico, elecciones más baratas, segunda vuelta, paridad real y el fin de la simulación de costos de campaña.

No obstante, señaló que “aún no hay propuesta formal de la reforma electoral, sólo declaraciones de Pablo Gómez”, acusando que “se busca patear la escalera” con la que Morena logró el poder, al plantear eliminar plurinominales y órganos electorales locales.

Ortega Pacheco adelantó que su bancada impulsará, en el próximo periodo ordinario de sesiones, una agenda enfocada en mejores condiciones laborales y sociales. Aseguró que su prioridad será insistir en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la creación del Sistema Nacional de Cuidados y el aumento salarial para policías, enfermeras y médicos, “una iniciativa que ya está aprobada, pero pendiente de publicación”.

Antes de su participación en la tercera reunión plenaria de senadores y diputados federales del PRI, la legisladora del tricolor Lorena Piñón dijo que “la realidad es que, formalmente, no existe una iniciativa en cuanto a la reforma electoral y los voceros del oficialismo ya han preconfigurado la reforma electoral, hablando de anular la representación de minorías y cerrar el financiamiento público a partidos”.

Por lo anterior, afirmó que en esta plenaria que concluyó este jueves, los legisladores priistas rechazan participar en una reforma que consideran “construida desde el oficialismo, contrastando con los 48 años de historia democrática, donde todas las reformas electorales surgieron del empuje de los partidos de oposición y la sociedad”.

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, manifestó que, para el tricolor, en el próximo periodo las prioridades son claras: “la defensa del federalismo, el fortalecimiento de la República, la reforma para salarios mínimos profesionales y un presupuesto para el 2026 con verdadero sentido social”.

Moreira reiteró su rechazo y el de los legisladores del PRI a participar en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que en este momento “no es necesaria”. Advirtió que “los priistas trabajarán en todo momento defendiendo la ley, la democracia y la representación plural”.

Oposición va por pluralidad, voto electrónico, 2.a vuelta electoral... ı Foto: Especial

PRI demanda mejor salario y paz

Por Sergio Ramírez

Las bancadas del PRI en el Congreso y el Senadores presentaron su agenda legislativa de cara al inicio del segundo año del periodo de sesiones, en la que demandaron salario digno, rendición de cuentas al gabinete de la República y acciones de seguridad, porque “este país camina a tientas en materia de seguridad nacional”.

Rubén Moreira, líder priista en San Lázaro, dio a conocer el pronunciamiento “Por el México mejor que queremos”, que incluye la publicación urgente del decreto de reforma constitucional en materia de salario profesional, que garantizaría un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales para maestras, médicos, policías, militares y personal de salud.

En seguridad, demandó la instalación inmediata de dos comisiones bicamerales: una para Seguridad Nacional y otra para evaluar las tareas de la GN. Además, exige la publicación del Programa de Seguridad Nacional y la remisión al Senado de la Agenda Nacional de Riesgos.

Moreira Valdez exigió las comparecencias públicas de todos los titulares del gabinete, en especial de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, así como de los directores de Pemex, CFE y Tren Maya.

Cuestionó la metodología del Inegi para medir la pobreza, y demandó la comparecencia de su presidenta, Graciela Márquez Colín, y acusó que hay manipulación en las estadísticas.

INE insta a preservar en la reforma su autonomía

› Por Tania Gómez

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que, en el debate por una eventual reforma electoral, la autonomía e independencia del organismo son valores que deben prevalecer en la institución.

Al referirse al primer encuentro entre consejeros e integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, llevado a cabo el pasado martes, el común denominador en ambas partes fue la necesidad de una reforma electoral.

El Dato: Sobre la reunión con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Taddei informó que se discutieron temas de identificación y la CURP biométrica.

“Se tocó el tema de la autonomía, de la independencia; son valores que deben quedar dentro de la institución. Hay un reconocimiento dentro de la parte especializada del INE (...) había en la mesa un común denominador, que es la necesidad de una reforma electoral”.

La consejera presidenta consideró que, tras 11 años de trabajar con el actual modelo electoral, luego de que la última reforma en la materia se realizara en el 2014, señaló que es normal que se someta a revisión y consideración. “Siempre ha sido, es parte de la historia de nuestro país”, recordó.

Taddei Zavala detalló que se trató de una plática con un nivel de “alto análisis, alta colaboración y participación” en el proceso de la reforma electoral. “No es bajo amenazas, no es sosteniendo pláticas altisonantes ni discordantes”, dijo.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Cuartosuro

“Es poniendo al frente de la mesa lo que debe contribuir, de acuerdo con la experiencia acumulada por 35 años, y del otro lado, la experiencia acumulada en los diferentes procesos de reformas políticas”, refirió.

En ese sentido, detalló que el acuerdo al que llegaron fue el enlistar los grandes temas de carácter operativo, logístico y técnico en materia electoral, para que se puedan constituir mesas de trabajo con temas específicos.

“Habrán de ser enviados a la presidencia de esa Comisión, una vez que todas las áreas del instituto se involucren, se enlisten los temas que en el transcurrir de los procesos electorales que a lo largo de once años se han acumulado como puntos que se deben mejorar o modificar en las leyes”, dijo.

Dicha lista será constituida desde ahora y hasta el 16 o 18 de septiembre, cuando retornen los consejeros del periodo vacacional del Instituto.

Durante la sesión del Consejo General, Marcela Guerra, representante del PRI, expresó su preocupación en torno a que los consejeros hayan acudido a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a la reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, de quienes, dijo, son en su mayoría perfiles burocráticos con poca o nula experiencia en la materia.

“Advertimos en ello los riesgos que implican que la agenda de la propia reforma político-electoral sea conducida por el Poder Ejecutivo solamente (...) esta situación puede interpretarse como un intento de subordinación institucional”, destacó.

En torno a la conclusión del proceso electoral extraordinario judicial, Taddei Zabala aseguró que el INE “cumplió, y bien”.

“Sacamos adelante un proceso récord, sacamos adelante el proceso con un recurso limitado, con una estructura que no tenía la experiencia en el conocimiento del Poder Judicial, pero que nos avala, y eso es lo que hay que poner siempre por encima de todo, es la gran experiencia técnico-operativa del personal del instituto en su rama administrativa y en su vertiente del Servicio Profesional Electoral”, explicó.

TEPJF cierra proceso de elección judicial

› Por Sergio Ramírez

Tras resolver un total de cinco mil 561 asuntos de inconformidad que se presentaron durante y después de la elección judicial extraordinaria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) culminó este jueves el proceso de revisión de impugnaciones.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que todas las resoluciones que se tomaron estuvieron apegadas a derecho, a veces por unanimidad y en ocasiones con disenso. Sin embargo, dijo, la labor de los magistrados trató de acercar siempre la justicia a quienes buscan su cobijo, brindar certeza y seguridad jurídica que produzca como resultado el Estado de derecho y la paz social.

975 impugnaciones hubo en la etapa de resultados electorales

En su mensaje al final de la sesión pública, informó que, del total de impugnaciones presentadas al proceso judicial, 975 asuntos fueron en la etapa de los resultados electorales. Soto Fregoso mencionó que este día se pone punto final y da definitividad a los resultados de la votación emitida en estricta observancia de lo que mandata la Constitución y las leyes que emanan en la materia electoral.

“La responsabilidad que la nación nos ha otorgado como juzgadoras y juzgadores de este alto pleno, nos obliga a constituirnos como la boca de la ley, circunstancia que expresamos siempre y de manera definitiva en todas nuestras sentencias, sin descanso alguno, 24 por 24 y sin descanso después de una elección federal”, añadió.

Sesión ordinaria del TEPJF, el pasado 29 de enero. Foto›Cuartoscuro

Consideró que la elección presidencial de 2023-2024 y el proceso judicial de 2024-2025 fueron de alto nivel de complejidad. “Este TEPJF trabajó con ahínco y brindó la solidez que nuestra democracia exigió, no paró un solo día. No obstante, no se estuviera de acuerdo en algunas de las circunstancias o de las condiciones que vivíamos en el contexto”, refirió.

Más adelante, recordó que el 1 de junio se eligieron nueve integrantes de la Suprema Corte, 17 magistraturas que integrarán dos de ellas la Sala Superior y 15 restantes en las salas regionales; cinco personas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, es decir, 881 cargos a nivel federal.