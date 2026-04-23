Velasco asegura que México apostará por cooperación internacional y fortalecerá a la ONU

El canciller mexicano Roberto Velasco sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que ambos reafirmaron la participación de México en la agenda internacional vinculada con la paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible.

A lo largo de la conversación, el titular de la política exterior delineó la postura mexicana frente al sistema multilateral y su intención de incidir en su fortalecimiento. Señaló que el país mantendrá una participación constante con iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento del organismo internacional.

En respuesta, Guterres colocó al país como un actor clave dentro de ese esquema de cooperación. “México mantiene un papel esencial para sostener el multilateralismo”, afirmó el diplomático, al referirse al peso del país en los espacios internacionales.

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El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) conversó vía telefónica con el secretario general de la @ONU_es, António Guterres (@antonioguterres), con quien destacó el compromiso y la disposición permanente de México de continuar contribuyendo activamente con los organismos… pic.twitter.com/2LUXy37pwX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

Tras la llamada, la cancillería aseguró que México apostará por la cooperación internacional para enfrentar crisis globales y fortalecer el papel de la ONU mediante iniciativas que impulsen respuestas coordinadas entre países.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este tipo de acercamientos forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la presencia de México en los foros multilaterales, en un contexto internacional marcado por conflictos regionales, desafíos migratorios y los efectos persistentes del cambio climático.

En ese sentido, se destacó la importancia de mantener canales de diálogo abiertos con organismos internacionales y actores clave de la comunidad global.

Asimismo, se subrayó que México continuará promoviendo una agenda centrada en la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y la cooperación para el desarrollo sostenible, en línea con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La cancillería también reiteró que el país buscará impulsar mecanismos que fortalezcan la gobernanza global y permitan una respuesta más eficaz ante emergencias internacionales.

Finalmente, el gobierno mexicano reafirmó su compromiso con los valores del multilateralismo, al considerar que la coordinación entre naciones es fundamental para atender problemáticas que trascienden fronteras, como la seguridad alimentaria, las crisis sanitarias y la protección de los derechos humanos en contextos de vulnerabilidad.

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MSL