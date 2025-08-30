Entre sus primeras decisiones

Suprema Corte designará el 1 de septiembre a integrantes del Órgano de Administración Judicial

La SCJN designará el 1 de septiembre a tres personas integrantes del Órgano de Administración Judicial para agilizar decisiones y garantizar certeza en el Poder Judicial

Nueva Suprema Corte de Justicia define sus primeras acciones.
Nueva Suprema Corte de Justicia define sus primeras acciones. Foto: Especial
Por:
Ulises Soriano

Las ministras y ministros electos de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que una de sus primeras decisiones será la designación, el próximo 1 de septiembre, de las tres personas integrantes del Órgano de Administración Judicial que corresponde nombrar a la Corte, con base en lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta determinación, quienes resulten designados se incorporarán de manera inmediata a sus funciones con el fin de agilizar las decisiones administrativas derivadas del proceso de transición, garantizando el funcionamiento institucional y brindando certeza a todas y todos los integrantes del Poder Judicial.

El nombramiento de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial es una de las primeras decisiones de la Nueva Corte, con el fin de asegurar la operación administrativa del Poder Judicial.
El nombramiento de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial es una de las primeras decisiones de la Nueva Corte, con el fin de asegurar la operación administrativa del Poder Judicial. ı Foto: Especial.

La definición se dio durante la séptima reunión de trabajo sostenida el pasado jueves por las ministras y ministros electos en preparación de la entrada en funciones del máximo tribunal.

En ese encuentro también se revisaron los avances en la elaboración de proyectos de acuerdos generales que dotarán a la nueva Corte de un marco jurídico y operativo, con el objetivo de asegurar una impartición de justicia pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, las ministras y ministros reiteraron que estarán vigilantes de que en todo momento se respeten y garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores, al considerar este aspecto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México.

