Suprema Corte designará el 1 de septiembre a integrantes del Órgano de Administración Judicial

Las ministras y ministros electos de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que una de sus primeras decisiones será la designación, el próximo 1 de septiembre, de las tres personas integrantes del Órgano de Administración Judicial que corresponde nombrar a la Corte, con base en lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta determinación, quienes resulten designados se incorporarán de manera inmediata a sus funciones con el fin de agilizar las decisiones administrativas derivadas del proceso de transición, garantizando el funcionamiento institucional y brindando certeza a todas y todos los integrantes del Poder Judicial.
La definición se dio durante la séptima reunión de trabajo sostenida el pasado jueves por las ministras y ministros electos en preparación de la entrada en funciones del máximo tribunal.
Rosa Icela Rodríguez llama a la unidad en Morena y a honrar los principios de la 4T, en arranque de plenaria
En ese encuentro también se revisaron los avances en la elaboración de proyectos de acuerdos generales que dotarán a la nueva Corte de un marco jurídico y operativo, con el objetivo de asegurar una impartición de justicia pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía.
Finalmente, las ministras y ministros reiteraron que estarán vigilantes de que en todo momento se respeten y garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores, al considerar este aspecto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am