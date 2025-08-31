Carambola en la México-Cuernavaca provoca cierre parcial y largas filas de vehículos

Durante las primeras horas de este domingo se registró un accidente múltiple en la autopista México–Cuernavaca, en dirección sur, a la altura del kilómetro 51, cerca del poblado de Tres Marías, Morelos.

El incidente involucró al menos seis vehículos, generando un fuerte congestionamiento en la vía en lo que es el último día de las vacaciones de verano.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de los automóviles accidentados, mientras que elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencias acudieron al lugar para brindar auxilio a los afectados y restablecer la circulación lo antes posible.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴 #AutMéxicoCuernavaca, km 51, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance múltiple). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) August 31, 2025

Alrededor de las 8:00 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el tramo se encontraba cerrado debido al choque múltiple por lo que recomendó a los automovilistas reducir la velocidad y considerar rutas alternas. Hacia las 10:30 horas, Capufe confirmó que la circulación se restableció en el kilómetro 51 tras concluir las labores de retiro de los vehículos.

Por otra parte, en la misma autopista, pero a la altura del kilómetro 31 con dirección a la Ciudad de México, se reportó otro accidente. Ante esto, las autoridades instalaron anuncios luminosos para alertar a los conductores y mantener precaución en la zona, pues se registró un cierre parcial de la circulación.

Los accidentes en la autopista coincidieron con el último día de las vacaciones de verano y la antesala del regreso a clases, lo que ya por sí mismo provoca filas de automóviles y autobuses de pasajeros, afectando gravemente la movilidad hacia la capital del país.

Autoridades recomiendan a la población manejar con precaución en las carreteras, así como atender a las indicaciones de tránsito.

Así el choque múltiple de esta mañana en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 41. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/GPmL9dXEez — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 31, 2025

LMCT