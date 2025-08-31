PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores; pedirá diálogo con nuevos ministros de la SCJN

Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado de la República, adelantó que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jupoco) de la Cámara alta, que los legisladores puedan dirigirse de manera directa a los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la sesión solemne de este lunes 1 de septiembre durante la que rendirán protesta.

“Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto, para fijar nuestra posición sobre este proceso. Lo que estamos solicitando es que sea en presencia de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte ”, sostuvo.

En entrevista, el excandidato presidencial panista consideró que sería absurdo hablar antes de que las y los ministros estén presentes, y subrayó que su solicitud es razonable y congruente con el papel del Senado como espacio de debate y diálogo.

“Sería inaceptable que, en el Parlamento, en la sede del Senado, se nos negara a hablar. Lo que estamos pidiendo es absolutamente razonable. Queremos decirles con enorme claridad, con firmeza y también con respeto cuál es nuestra posición respecto de este proceso” , agregó.

La sesión solemne está convocada para las 19:30 horas de este lunes y se desarrollará en bloques: primero con la participación de los integrantes de la SCJN, posteriormente con magistrados de Circuito y finalmente con jueces de Distrito.

Ricardo Anaya adelantó que la bancada del PAN colocará en el centro de su agenda tres temas prioritarios: seguridad para las familias, fortalecimiento de la economía familiar y la defensa de la democracia.

Expuso el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, detallará este lunes una serie de medidas concretas en materia económica, mientras que en el terreno político insistirán en la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Queremos defender la autonomía del INE para que sigamos viviendo en democracia. La discusión de la reforma electoral será absolutamente central”, puntualizó.

