Vinculan a proceso a El Tormenta Junior; seguirá en El Altiplano, Edomex

Ezequiel Cárdenas Rivera, ‘El Tormenta Junior’, presunto líder de la célula criminal de Los Escorpiones del Cártel del Golfo, fue vinculado a proceso por un juez federal, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, en breve comunicado, que el hijo de Ezequiel Cárdenas Guillén, ‘Tony Tormenta’, y sobrino de Osiel Cárdenas, excapo del CDG y de Los Zetas, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México.

#FGR en Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso contra Ezequiel “C”, probable responsable en el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Fue detenido por elementos de la Guardia Estatal, iba a bordo de un vehículo, y al proceder con su revisión le… pic.twitter.com/iQaIyZ3Lnb — FGR México (@FGRMexico) August 31, 2025

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, luego de calificar como legal la detención de ‘El Tormenta Jr.’ y decretar el auto de vinculación a proceso.

Según la carpeta de investigación, tras labores de vigilancia en el fraccionamiento Villa Española, en Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal lo detuvieron a bordo de un vehículo y al proceder con su revisión, le aseguraron un arma de fuego calibre .9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles.

Ezequiel C, "Tormenta Junior", en su primera detención, en 2011. ı Foto: Cuartoscuro

El pasado 16 de agosto, Cárdenas Rivera conducía su camioneta en aparente estado de ebriedad, según la Vocería de Tamaulipas. El sujeto fue puesto a disposición de la FGR, que a su vez lo remitió ante un juez de control.

