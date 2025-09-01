"Veremos si será hoy o hasta mañana que se defina", explicó

‘No tengo nada que comentar (Sobre la Mesa Directiva) hasta que mi coordinador se reúna con el diputado Monreal’: Döring

El domingo se confirmaron los candidatos de Acción Nacional que podrían presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Elías Lixa, afirmó que por ley le corresponde a su bancada la presidencia

El diputado del PAN, Federico Döring.
El diputado del PAN, Federico Döring. Foto: Especial
Por:
Claudia Arellano

La coordinación del Partido Acción Nacional (PAN) que preside el diputado Elías Lixa confirmó el domingo los candidatos de su partido que podrán presidir la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Germán Martínez y Federico Döring, mismos que estar atorados hasta el momento, por no llegar a un consenso, informo, ayer la Jucopo, al respecto el panista Federico Döring dijo hoy que “No tengo nada que decir hasta que mi coordinador se reúna con el diputado Monreal.”

Abordado por varios reporteros esta tarde a su llegada a la cámara baja, dijo: “Hasta que no se reúna mi coordinador, no tengo nada que decir, hasta que mi coordinador se reúna con el diputado Monreal, yo no tengo nada que comentar y veremos si será hoy o hasta mañana que se defina este asunto.”

Durante todo el mes de agosto se habían difundido estas propuestas, pero fue hasta este domingo que el partido confirmó de manera oficial los nombres entre los que figura el de Döring, quien ha sido duro crítico de la 4T.

En tanto el coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa, afirmó que por ley le corresponde a su bancada la presidencia de la Mesa Directiva y anticipó que lo más probable conforme al dialogo es que esta esté liderada por una mujer.

Estamos terminando mesa directiva encabezada por un hombre… estoy convencido es el diálogo el camino, se concretará una presidenta de la Mesa, estoy convencido así será”, dio a conocer.

