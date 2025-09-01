Rinden protesta los nuevos ministros de la SCJN en el Senado.

Los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar, rindieron protesta al cargo durante una sesión solemne en el Senado de la República.

La llegada al cargo de los integrantes del Pleno de la SCJN ocurrió después de la primera elección judicial en la historia de México, donde se eligieron 881 personas juzgadoras.

Los nuevos ministros de la SCJN son los siguientes:

Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente de la SCJN

Lenia Batres Guadarrama

Sara Irene Herrerías Guerra

Yasmín Esquivel Mossa

Loretta Ortiz Ahlf

María Estela Ríos González

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Irving Espinosa Betanzo

Arístides Guerrero

Todos los nuevos integrantes de la SCJN recibieron una constancia después de rendir protesta, lo cual ocurrió 2 horas después de los que se tenía programado.

La toma de protesta de los ministros de la SCJN se realizó únicamente ante legisladores de MC, Morena y aliados, pues los priistas no asistieron, mientras que los panistas se retiraron del Senado de la República tras el posicionamiento del coordinador blanquiazul, Ricardo Anaya.

El acto estuvo encabezado por Laura Itzel, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien estuvo acompañada por Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica de la Presidencia, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.

