Tras rendir protesta, nuevos ministros abren las puertas de la SCJN

Las y los nuevos ministros de la SCJN.

Tras rendir protesta en el Senado de la República, los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron la apertura de puertas como símbolo de una nueva etapa para el máximo tribunal del país.

A la sesión solemne de instalación del Pleno de la Suprema Corte asistió la Presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su homóloga en el Senado, Laura Itzel Castillo.

En la primera sesión de la nueva integración de la SCJN, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz anunció acciones en materia de austeridad para los nuevos integrantes del Poder Judicial, y contra las pensiones vitalicias de los ministros en retiro.

En ese sentido, adelantó que en cuanto esté constituido el Órgano de Administración Judicial, solicitarán eliminar el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de jubilación anticipada; además, todos los trabajadores del Poder Judicial se atenderán en el ISSSTE.

A la sesión solemne acudieron como invitados especiales Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

