Senado se aprueba presupuesto de 5 mil 614 millones de pesos para 2026

En una sesión que inició a la 1:40 de la madrugada del martes, el Senado de la República aprobó, mediante votación económica, su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, por un monto total de 5 mil 614 millones 200 mil pesos.

El desglose contempla 3 mil 571 millones 510 mil pesos para servicios personales, 86 millones 380 mil pesos para materiales y suministros, y 922 millones 866 mil pesos para servicios generales. En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se destinarán 917 millones 800 mil pesos, mientras que en la partida de bienes muebles e inmuebles se etiquetaron 100 millones 650 mil pesos. Para inversión pública se aprobó un monto de 15 millones de pesos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, para este 2025 fueron aprobados en total 5 mil 103 millones 817 mil 38 pesos. Esto significa un incremento de 510 millones 382 mil 962 pesos respecto al ejercido en 2025, cuando fue de 5 mil 103 millones 817 mil pesos. En términos porcentuales, representa un aumento cercano al 10 por ciento.

La aprobación del presupuesto se dio en una sesión que duró apenas seis minutos y que marcó el cierre de una intensa jornada legislativa en la Cámara alta. Previamente, los senadores participaron en una sesión solemne que se prolongó por más de cuatro horas, en la cual rindieron protesta 881 jueces, magistrados y ministros.

El documento fue remitido al Ejecutivo federal para su integración al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sin embargo, dicho acuerdo no aparece publicado en la página de internet de la Cámara alta o consta en la versión estenográfica de la sesión, solo aparece la frase “Leyó. Insértese”.

Al término de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, citó a la próxima sesión ordinaria para el martes 9 de septiembre, fecha en la que se reanudará el trabajo legislativo con una agenda que incluirá las primeras discusiones de fondo del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Con esta aprobación, el Senado fijó los recursos necesarios para garantizar su operación durante 2026, en un inicio de periodo que combinó actos solemnes con decisiones de carácter administrativo antes de un receso de una semana.

