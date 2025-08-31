Bancadas en el Senado podrán fijar postura ante nuevo Poder Judicial

Hasta por siete minutos, las diversas bancadas representadas en el Senado de la República podrán fijar su postura durante la sesión solemne donde tomarán protesta las y los integrantes del Poder Judicial, anunció la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Lo anterior, dijo en entrevista, se acordó en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya que el acto de este 1 de septiembre que iniciará a las 19:30 horas, es histórico.

“Son acuerdos importantes para la sesión solemne que se va a llevar a cabo el día de mañana, que es histórico. Habrá participación de los diferentes grupos parlamentarios, donde fijarán su posición, y eso fue lo que se acordó en este momento”, subrayó.

La morenista detalló que la sesión del Congreso General se llevará a cabo a las 17:00 horas, y posteriormente, a las 19:30 horas, iniciará la sesión solemne en la Cámara alta.

En cuanto a la logística, explicó que la toma de protesta de los 881 juzgadores se realizará en grupos, dada la magnitud de asistentes.

“Evidentemente va a ser por grupos porque no se les puede tomar la protesta a todos al mismo tiempo. Participarán algunos, posteriormente saldrán y así se llevará a cabo todo”, puntualizó.

cehr