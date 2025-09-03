Buscan hacer más flexibles los créditos

La presidenta, junto con los secretarios de Energía, Luz Elena González, y de Hacienda, Édgar Amador, firmaron con empresarios un convenio para estabilizar los precios de las gasolinas, ayer.

Al insistir en que debe haber una flexibilización de la banca en la concesión de créditos, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que se emprenderá una revisión integral al sistema financiero nacional.

Descartó que esto implique trastocar la autonomía de entes como el Banco de México (Banxico), pues subrayó que esto se mantendrá garantizado; además, recalcó que cualquier decisión que se tome habrá de producirse en consenso.

“Sí estamos trabajando en una revisión integral del sistema financiero. El Banco de México y su autonomía están garantizadas, eso no y la función del banco, eso no. Y lo tenemos que hacer por consenso, es decir, invitar a la banca privada”, dijo.

La mandataria federal insistió en que el objetivo será hacer a México más competitivo en cuanto a su sistema financiero para que la población acceda con menor complejidad a los créditos, pues en este país resultan más caros que en otros.

“Tienen que abrirse otros esquemas de crédito en nuestro país, pues que permitan que haya competitividad y que haya acceso al crédito de pequeñas, medianas empresas. Lo estamos revisando”, dijo.

En otro punto, la Presidenta reiteró la invitación a que el sector empresarial continúe con la inyección de capital al país.

“Ése es el objetivo, por eso la convocatoria, el llamado que hice. Hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo y el llamado es a que inviertan más”, declaró. Aseguró que dentro del sector manufacturero, farmacéutico y del calzado hay espacio para invertir.