Oposición pide al Senado emitir declaratoria de reforma salarial

El Senado aprobó por unanimidad las reformas para lograr que haya igualdad salarial entre los mujeres y hombres.

El diputado Priista Rubén Moreira dirigió una carta a la presidenta del Senado, la Morenista Laura Itzel Castillo, en la que demandó la emisión inmediata de la declaratoria constitucional en materia de salarios.

Mientras que por Movimiento Ciudadano Pablo Vázquez Ahued se cuestionó si: “¿puede el Senado seguir retrasando, sin razón, la publicación de un acto ya aprobado por todos los órganos de representación como la reforma de #SalariosDignosYa del personal docente, de seguridad y salud?”

Por otra parte el legislador panista Ector Jaime Barba, señaló que la única reforma constitucional aprobada por unanimidad en ambas cámaras y por la totalidad de los congresos estatales, es la que garantiza un salario digno a maestras, maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros, y sigue sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

“Esta omisión priva a millones de trabajadores del sector público de un derecho largamente anhelado y ampliamente consensuado”, dijo el legislador panista.

Rubén Moreira Valdez, dijo a La Razón, que el grupo parlamentario del PRI, ya demandó la emisión inmediata de la declaratoria constitucional en materia de salarios, y recordó que estas modificaciones ya fueron aprobadas.

El coordinador priista señaló que la Presidencia del Senado omitió realizar la declaratoria constitucional que ordena el artículo 135, lo que ha bloqueado su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El legislador advirtió que esta omisión vulnera los derechos de miles de trabajadores y genera incertidumbre jurídica, sobre todo frente a la próxima entrega del Paquete Económico 2026. E invito a que el Senado cumpla de inmediato con su responsabilidad constitucional para materializar los beneficios previstos en la reforma salarial.

Llaman a que se consulte a la nueva Corte

Pablo Vázquez dijo en ese sentido que se debe consultar a Suprema Corte de Justicia de la Nación, “a la nueva Corte si puede el Senado seguir retrasando, sin razón, la publicación de un acto ya aprobado por todos los órganos de representación como la reforma de salarios dignos.”

Vázquez Ahued señaló directamente al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña como responsable de este retraso que consideró inadmisible.

Dijo que en su momento se hizo “de todo para que el presidente del Senado, Fernández Noroña, publique ya la reforma constitucional aprobada”.

“Lo que estamos atestiguando es una distorsión de la voluntad popular arbitraria, y una violación flagrante al proceso legislativo establecido en la Constitución, aunado a que se está impidiendo la posibilidad de incrementar los salarios de millones de servidores y servidoras públicas de México”, señaló.

Destacó que con la actualización de la reforma el sueldo no debe estar por debajo de la inflación, puesto que actualmente un elemento de la Fuerza Armada Permanente, incluida la Guardia Nacional, perciben en promedio, $11 mil mensuales y con este ajuste pasaría a al menos 18 mil pesos.

En tanto el diputado panista Ramírez Barba, consideró que esta reforma responde a una realidad innegable: “los trabajadores de la salud médicos y enfermeras, la educación y la seguridad han sufrido históricamente salarios por debajo de la media nacional, a pesar de la trascendencia social de sus funciones”.

Y puso como ejemplo, que mientras el salario promedio en el IMSS ronda los 16,777 pesos, muchos policías, maestros y personal de salud perciben entre 6,800 y 12,000 pesos mensuales, “cifras insuficientes para una vida digna”.

Cabe recordar que la reforma fue impulsada por el ejecutivo y respaldada por legisladores de todas las fuerzas políticas, quienes reconocieron la urgencia de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del estado mexicano en materia de salud, educación y seguridad.

MSL