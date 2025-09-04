No hay gobierno que coopere más con EU: Rubio; CSP destaca soberanía

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció la inédita colaboración entre su país y México en la lucha contra el crimen organizado transnacional en los últimos ocho meses, al asegurar que actualmente no hay ningún gobierno que esté cooperando más con Estados Unidos que el de México.

En su primera visita oficial a México y, tras sostener un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, subrayó que “hemos llegado a un nivel de cooperación histórica”.

El Dato: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, afirmó que las reuniones de Marco Rubio tendrán efecto para profundizar los esfuerzos en materia de seguridad.

“No hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México. Como vecinos, enfrentamos amenazas en común (...) Me alegro mucho de que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento, con respeto a la soberanía de ambos países, y que da resultados concretos”, afirmó Rubio.

En conferencia de prensa conjunta con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, en la sede de la Cancillería, el funcionario estadounidense puso como ejemplo de ello la entrega de 55 narcotraficantes mexicanos a las autoridades de su país.

“Cooperación que lleva a resultados concretos, que hemos visto en las cifras: 55 individuos que se le pidió al Gobierno de México, que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no fue fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas”, subrayó, ante más de 100 representantes de la prensa nacional e internacional.

El Tip: La visita de Rubio a Ecuador busca adoptar acciones contra los cárteles de drogas, la migración ilegal y frenar el déficit comercial.

Al hablar en torno a los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida con la Presidenta Claudia Sheinbaum con la delegación estadounidense, encabezada por Marco Rubio, el secretario De la Fuente explicó que ambos gobiernos reafirmaron su cooperación en materia de seguridad, al acordar la integración de un grupo de alto nivel sustentado en el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación.

“Se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado”, afirmó el canciller.

A través de ello, detalló, se dará continuidad a las acciones y compromisos mutuos para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos y abordar los flujos financieros ilícitos.

El secretario Marco Rubio (izq.) estrecha la mano al canciller De la Fuente, ayer. Foto›David Patricio›La Razón

“El trabajo coordinado lo realizamos bajo principios de reciprocidad y respeto a nuestras soberanías, y eso nos ha permitido contar con una frontera más segura, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en esquemas de mayor colaboración en el intercambio de información, conforme a nuestras legislaciones y en materia preventiva en campañas informativas del daño causado por el fentanilo y otras drogas”, explicó De la Fuente.

Asimismo, verificarán las medidas para mejorar la colaboración que permita prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas, informó la SRE.

Ambos funcionarios destacaron que el encuentro con la Presidenta Sheinbaum fue sumamente productivo. Rubio destacó que la mandataria mexicana ha hablado con el presidente Donald Trump en 14 ocasiones, y esta visita se enmarca en esa colaboración.

“Estaremos en contacto muchas veces más, porque aún queda mucho trabajo por hacer juntos, queda mucho por lograr y avanzar en esta meta”, afirmó.

De la Fuente agregó que México ratifica la buena relación y la colaboración que existe y que continuará en los próximos meses y años: “Hoy llegamos a un muy buen entendimiento para darle forma y continuidad al programa (...) ha sido una jornada productiva, que nos marca una ruta mejor definida, y que nos permitirá en el futuro cercano seguir dando pasos en la dirección correcta que hemos convenido”.

En un comunicado conjunto, detallaron que el objetivo es trabajar juntos para desmantelar al crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre las respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

“Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, añadió la SRE.

Parte de lo acordado, abundó el canciller Juan Ramón de la Fuente, es que se va a respetar el marco legal que cada país tiene, y sobre el cual, dijo, se van haciendo cambios.

Recordó que México recientemente elevó a rango constitucional el tema del fentanilo, que actualmente está considerado como delito grave. Asimismo, recordó que se cuenta con la Ley Nacional de Seguridad.

“Hay claridad respecto a cuál es el marco legislativo que rige la vida de cada país. Habiendo el entendimiento de que esos marcos legislativos se respetan, eso es lo que permite que haya avances en los operativos que cada país realiza en su territorio, permite que el intercambio y la cooperación fluya”, agregó.

El funcionario mexicano presumió una reducción de los cruces fronterizos ilegales del 93 por ciento, cifra que, dijo, desde que inició el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha disminuido 50 por ciento, además de que la criminalidad se ha reducido 32 por ciento.

Al respecto, Marco Rubio respondió que ello no habría sido posible sin la cooperación histórica entre ambas naciones: “Hemos visto que estas cifras han bajado a niveles históricos, cosa que no habría sido posible sin la cooperación histórica entre nuestros gobiernos”.

El secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de regresar a México, aunque no definió una fecha para ello. Luego, alrededor de las 15:30 horas, salió del AIFA en el Air Force One para su visita de trabajo a Ecuador.

Agenda amplia

Los objetivos de las delegaciones de ambos países.

Integración de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a las acciones y compromisos mutuos

Contrarrestar a los cárteles de la droga

Fortalecer la seguridad fronteriza

Eliminar los túneles transfronterizos clandestinos

Abordar los flujos financieros ilícitos

Verificar las medidas para prevenir el robo de combustible

Incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas

“Colaboración, con respeto a la soberanía”

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo ayer una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien destacó la importancia de la cooperación con respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Durante el encuentro, que se prolongó por alrededor de una hora 40 minutos, ambas delegaciones concretaron un acuerdo para colaborar mutuamente en materia de cooperación fronteriza, teniendo como eje el respeto a la soberanía de ambas naciones.

El Tip: En el gobierno de AMLO se estableció con Joe Biden, en materia de seguridad entre ambos países, el Entendimiento Bicentenario, que reemplazó a la Iniciativa Mérida.

“Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Al respecto, el funcionario estadounidense agradeció a Sheinbaum Pardo por la colaboración mostrada para fortalecer la seguridad en ambas naciones. Destacó que México ha tomado las medidas para desmantelar a los grupos del crimen organizado y también se ha actuado respecto al acuerdo para compartir agua, así como promover la relación comercial.

De izq. a der.: Ronald Johnson, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, ayer. ı Foto: Especial

“Gracias a nuestra colaboración con la Presidenta @Claudiashein, Estados Unidos y México han fortalecido la seguridad fronteriza, han tomado medidas para desmantelar los cárteles, han avanzado en el intercambio de recursos hídricos y han promovido nuevas oportunidades económicas. Hoy abordamos estos temas y la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales, de acuerdo con la política exterior de ‘América Primero’ de Donald Trump”, dijo.

Más temprano, en su conferencia, la Presidenta precisó que en cuanto al tema de seguridad, no sería la firma de un acuerdo, sino solamente concretar la puesta en marcha del Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza, en la que, además, se realizaría una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en la que se ha colaborado conjuntamente en el marco del respeto a la soberanía.

Asimismo, se negó a entrar en debate acerca de las recientes declaraciones de su homólogo, Donald Trump, quien recientemente aseguró que ella tiene miedo a la incursión del Ejército estadounidense, e insistió en asegurar que se busca una relación de respeto y negó que exista tal temor.

“No voy a entrar en el debate, pero en este caso, ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona: respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esto, esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, enfatizó.

Además, le agradeció por las menciones positivas que el republicano hizo en referencia a ella: “Lo importante aquí es lo importante para el pueblo de México, que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial, todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos”.

En otro momento, la titular del Ejecutivo federal subrayó que no hay presiones de aquel país hacia México y comentó que aún cuando EU sea una potencia, nuestro país también lo es en cultura, que además se complementa con el apoyo de la población que, aseguró, es “enorme”.

Puntos básicos

El programa de cooperación está basado en cuatro ejes:

Reciprocidad

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Confianza mutua

Gobernadores celebran encuentro binacional

› Por Alan Gallegos y Claudia Arellano

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) celebró la reunión que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer, en Palacio Nacional.

En un comunicado resaltaron “los acuerdos de gran relevancia para el futuro de ambas naciones” y respaldaron los principios que guiaron la reunión, como la cooperación efectiva, respeto a la soberanía y búsqueda de un desarrollo compartido que se traduzca en el bienestar para la sociedad.

“Saludamos este diálogo franco y constructivo, que fortalece el papel de nuestro país como un socio estratégico y respetado en la región y abre nuevas rutas de cooperación basadas en la confianza y beneficio mutuo”, indicaron.

También refrendaron su disposición para acompañar los acuerdos alcanzados y trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República, a fin de que los compromisos se reflejen en mayor seguridad, crecimiento económico y prosperidad para todas las familias de México.

En tanto, legisladores de oposición y de la 4T celebraron el encuentro bilateral, y destacaron la voluntad de ambos países de mantener buenas relaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, convocó a “cerrar filas con y estar muy presentes en que los acuerdos a los que llegue, respaldarlos y sumarnos a la convocatoria de la unidad nacional”.

Por su parte, el vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, indicó que a pesar de que no se ha firmado ningún acuerdo, su bancada valora la reunión para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, pues desde enero, su partido propuso un acuerdo específico en materia de seguridad pública con EU para considerar en la renegociación del T-MEC, a fin de combatir la violencia y el crimen organizado.

“Vemos con mucho agrado que finalmente se haya dado la reunión que, aunque no han firmado el acuerdo bilateral que propuso Acción Nacional (...) vemos con buen agrado que se retoma el espíritu de lo que propusimos antes que el Gobierno federal y antes que nadie en nuestro país”, comentó.

Consideran más acciones contra narco objetivos

› Por Tania Gómez

Tras el ataque de Estados Unidos contra una embarcación de Venezuela que presuntamente contenía un cargamento de drogas y que pertenecería al cártel Tren de Aragua, que dejó 11 muertos, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el gobierno de su país tiene derecho a protegerse, por lo que no descartó que ocurra nuevamente.

“Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad”, advirtió en conferencia de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio abundó que desde hace muchos años EU ha establecido inteligencia que le permite interceptar y destruir embarcaciones con droga, y justificó el ataque como parte de la guerra contra las organizaciones narcoterroristas y el tráfico de estupefacientes hacia su país.

El Tip: Rubio dijo que fue un jurado en Nueva York, en 2020, el que estableció los nexos del Cártel de los Soles con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Los designamos como organizaciones narcoterroristas. El presidente (Donald Trump) utilizó la fuerza y el poder para prevenir, para proteger a EU y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana”, señaló.

Aseguró que hay un gran compromiso para desarticular a los grupos del narcoterrorismo para evitar que las drogas sigan ingresando a su país: “El presidente de EU libra una guerra contra las organizaciones narcoterroristas. Ésta operaba en aguas internacionales. Se dirigían hacia EU a inundar a nuestro país con veneno. Y esos días han acabado”.

Imagen difundida del ataque del pasado martes a una embarcación venezolana por parte de EU. ı Foto: Especial

Añadió que los cárteles han utilizado rutas marítimas por muchos años, por lo que son interceptadas a través de inteligencia: “Sabemos que vienen y los interceptamos. Pero eso no funciona, porque los cárteles saben que perderán un dos por ciento de lo que venden de droga. Ganan miles de millones de dólares”.

Cuestionado sobre la postura de México, el canciller De la Fuente dijo que el nuestro es un país de paz, que mantiene su compromiso con la cooperación bajo el respeto mutuo y la soberanía.