Día Internacional de la Mujer Indígena: ¿Qué es y por qué se celebra el 5 de septiembre?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que el 2025 es el Año de la Mujer Indígena, debido al compromiso de su Gobierno por reivindicar el rol que han tenido para la identidad nacional no solo las mujeres, sino también aquellas provenientes de pueblos originarios.

Sin embargo, a este grupo social se le celebra en una fecha en específico: el 5 de septiembre, considerado el Día Internacional de la Mujer Indígena. Con esta fecha, gobiernos y asociaciones buscan fortalecer su reconocimiento en la historia de los pueblos del mundo.

Pero ¿por qué se celebra hoy, 5 de septiembre? Te contamos la historia de esta efeméride.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena el 5 de septiembre?

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que busca rendir homenaje a la lucha, resistencia y aportes de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios en América Latina y el mundo.

Esta conmemoración fue decretada oficial en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, celebrado en Tiahuanaco, Bolivia. El día fue elegido en memoria de Bartolina Sisa, una mujer aymara que encabezó la resistencia contra la colonización española y fue brutalmente asesinada en La Paz, en 1782. Su figura se ha convertido en un símbolo de dignidad, valentía y defensa de la libertad.

El Día Internacional de la Mujer Indígena tiene como objetivo visibilizar el papel fundamental de estas mujeres como guardianas de la cultura, tradiciones y lenguas originarias, además de reconocer su participación activa en la defensa de los derechos humanos, territoriales y políticos de sus comunidades.

Sin embargo, también busca llamar la atención sobre los retos que enfrentan: discriminación, violencia, falta de acceso a la educación, salud, empleo digno y representación política. Estas condiciones refuerzan desigualdades históricas que requieren atención urgente desde los Estados y la sociedad en general.

Conmemorar esta fecha es reconocer que las mujeres indígenas no solo han sido protagonistas en la historia de la resistencia, sino que continúan siendo esenciales en la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural de México y otras regiones.

