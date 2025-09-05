Seguridad federal ofrece resultados de ‘Operación Frontera Norte’ del 4 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 04 de septiembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6,940 personas y el aseguramiento de 5,378 armas de fuego, 937,793 cartuchos de diversos calibres, 25,464 cargadores, 72,185.01 kg de droga, entre ellos, 386.9 kg de fentanilo, 4,683 vehículos y 844 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

* Baja California

En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 25 cartuchos y 60 dosis de metanfetamina.

En Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, se detuvo a 11 personas, se aseguraron siete cartuchos, 82 dosis de metanfetamina, 110 dosis de marihuana, 100 de heroína, cuatro de cocaína, 15 cigarros con marihuana, una pipa de vidrio, tres vehículos y dos inmuebles.

* Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,890 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y dos condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 80 millones de pesos.

En Navolato, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 10 armas de fuego, diversos cargadores, una caja metálica con municiones a granel y una cubeta con ponchallantas.

* Sonora

En Empalme, se detuvo a una persona, se aseguró un vehículo, un arma corta, un cargador, cuatro cartuchos útiles, 1,700 dosis de cristal, 1,880 de marihuana y 125 de cocaína, 60 pipas de cristal, cuatro equipos de radiocomunicación y diversos ponchallantas.

En Nogales, se aseguraron 45,000 litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas, tres bombas de trasvase y un inmueble.

* Tamaulipas

En San Fernando, se aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, 320 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo, con reporte de robo y blindaje artesanal.

