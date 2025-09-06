Claudia Sheinbaum destaca estabilidad económica frente a presiones de EU

En Monterrey, Nuevo León, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se mantiene sólida pese a las presiones comerciales de Estados Unidos, y destacó que México atraviesa por “el nivel más bajo de pobreza en su historia”, gracias a la continuidad de la política de redistribución iniciada en 2018.

“Aun cuando muchos pensaban que les iba a ir mal a México, que no íbamos a poder sortear la amenaza de los aranceles, se han quedado con las ganas, porque los mexicanos somos mucha pieza”, afirmó durante su informe estatal en la Macroplaza.

La mandataria resaltó que en el primer semestre de 2025 el país alcanzó un récord en inversión extranjera directa, mientras que el peso “se mantiene fuerte” y el empleo en niveles estables. “La economía va bien y va a ir mejor, porque estamos trabajando conjuntamente todas y todos los mexicanos”, dijo.

En su mensaje, la Presidenta dio a conocer las cifras de los programas de bienestar en la entidad. Detalló que 537 mil 401 adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales, mientras que 32 mil 892 personas con discapacidad cuentan con apoyo. Asimismo, 2 mil 484 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y más de 100 mil estudiantes de preparatoria pública reciben beca si asisten a preparatoria pública.

“Hoy los programas de bienestar llegan en Nuevo León a un millón 416 mil 929 personas, lo que representa una inversión anual de 27 mil 365 millones de pesos dedicados al pueblo del estado”, puntualizó.

Sheinbaum también subrayó la creación de nuevos esquemas: la pensión para mujeres de 60 a 64 años, las becas universales para estudiantes de secundaria pública y el programa Salud Casa por Casa, que llevará enfermeras y médicos a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad.

“Antes de que acabe el año, este programa va a contar con farmacias del bienestar para que puedan obtener sus medicamentos gratuitos”, agregó.

También anunció además la construcción de 50 mil viviendas para familias de bajos ingresos y la condonación de deudas de Infonavit y Fovissste, lo que beneficiará a más de 700 mil derechohabientes en Nuevo León.

“Se hicieron créditos de tal manera que prácticamente nunca se iban a pagar; eso ya no será así, cambiamos la ley y millones de familias tendrán descuentos en sus deudas”, explicó.

En materia de infraestructura, confirmó que este martes 9 de septiembre iniciará la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará con el proyecto nacional de transporte ferroviario. “El tren de pasajeros es muy importante porque une comunidades, genera desarrollo económico local y fortalece la integración del norte con el centro del país”, apuntó.

En su discurso, la Presidenta remarcó el papel de las mujeres en la transformación nacional: “Llegué con todas las mujeres mexicanas a la Presidencia de la República… soy ama de casa, mamá, abuela y comandante suprema de las Fuerzas Armadas”.

Finalmente, la presidenta aseguró que el rumbo del país es firme: “Vamos bien y vamos a ir mejor , porque México es un país extraordinario con un pueblo trabajador. Como México no hay dos”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr