Defensa despliega más de 2,900 elementos tras el paso del huracán ‘Lorena’ en BCS

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, ante las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán Lorena en Baja California Sur, se desplegaron más de dos mil 900 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para la aplicación del Plan DN-III-E en sus fases de prevención y auxilio.

De acuerdo con un mensaje en redes sociales, en total participaron 2,205 elementos del Ejército Mexicano, 175 de la Fuerza Aérea y 536 de la Guardia Nacional, además de 434 vehículos y seis aeronaves, con el objetivo de atender a la población civil afectada.

El personal militar realizó diversas labores de apoyo, entre ellas el despeje de vías de comunicación con maquinaria pesada, recorridos de seguridad en carreteras, desazolve de drenajes, limpieza de playas, patrullajes de seguridad, rescate de vehículos siniestrados y la activación de albergues temporales, donde se repartieron raciones calientes a los damnificados.

La Defensa destacó que estas acciones forman parte de su compromiso con la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos. “Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de velar por el bienestar y la seguridad de las y los mexicanos ante las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales”, señaló la institución en su mensaje.

