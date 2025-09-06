Pensión Mujeres Bienestar: ¿cuándo recibirán su tarjeta quienes se registraron en agosto?

Infórmate sobre el calendario de pagos para la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas más recientes implementados por el Gobierno federal, que comenzó a operar este 2025 y que actualmente beneficia a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

En su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para que este año todas las mujeres registradas en el programa recibirán su apoyo.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de tres mil pesos bimestrales, con la finalidad de contribuir a la autonomía económica de mujeres mexicanas.

Los únicos requisitos para obtenerla son: tener entre 60 y 64 años; ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y vivir en la República Mexicana.

Anteriormente, en La Razón informamos que desde agosto la Secretaría del Bienestar amplió la cobertura para incorporar a mujeres de 60, 61 y 62 años, con la meta de llegar a más de 3.2 millones de beneficiarias en todo el país.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas para registradas en agosto?

Al momento no existe una fecha exacta de cuando serán entregadas las tarjetas del Bienestar para aquellas personas que se registraron en agosto, pero este 6 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en octubre arranca la distribución de tarjetas para que este año todas las mujeres de 60 a 64 años reciban el apoyo económico.

Las beneficiarias recibirán un mensaje de texto con los detalles específicos de fecha, hora y lugar de entrega del plástico, para que asistan por ella y para completar el trámite deberán presentar:

Comprobante del trámite de registro

Identificación oficial vigente, en original y copia

Las solicitantes también podrán consultar esta información en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, en el enlace: gob.mx/bienestar, cuando se anuncie la convocatoria de la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.

En el sitio oficial, solo es necesario que las personas ingresen su CURP para conocer cuándo y dónde les darán su tarjeta Bienestar.

