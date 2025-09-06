Sheinbaum destina 831 mdp a programa de producción de carne de alta calidad en Sonora

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de rendición de cuentas en Sonora.

En su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció como parte del Plan México, una inversión de 831 millones de pesos en Sonora para el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, con lo que se apoyará a ganaderos y ganaderas del estado mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería.

“Ya está el recurso así que antes de que se acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango y en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperamos que el próximo año ya estemos con importación y exportación de carne en nuestro país , de la mejor carne que es de aquí, de Sonora”, puntualizó.

Desde el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sheinbaum recordó que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza gracias a un aumentó del 135 por ciento del salario mínimo, de 2018 a 2025.

Destacó, además, la implementación de los Programas para el Bienestar, que en el estado de Sonora apoyan a un millón 8 mil 700 personas, lo que representa, este año, una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos. Detalló que suman;

312 mil 682 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores

32 mil 607 de la Pensión para Personas con Discapacidad

5 mil 824 de Jóvenes Construyendo el Futuro

6 mil 678 reciben beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

99 mil 661 la beca Benito Juárez

27 mil 388 niños y niña reciben la beca para estudiantes de primaria

Se apoya a 8 mil 759 niñas y niños de 0 a 4 años

12 mil 371 personas reciben Bienpesca

5 mil 885 Producción para el Bienestar

4 mil 454 Sembrado Vida

5 mil 254 Fertilizantes Gratuitos

68 mil 698 personas son beneficiarias de Leche para el Bienestar.

Además, mil 529 escuelas de educación básica y 98 preparatorias son intervenidos a través de La Escuela es Nuestra.

Sobre la Pensión Mujeres Bienestar informó que en octubre arranca la distribución de tarjetas para que este año todas las mujeres de 60 a 64 años reciban un apoyo bimestral; además, adolescentes de secundaria ya reciben la beca Rita Cetina; mientras que personas adultas mayores y con discapacidad ya reciben la visita médica por parte de Salud Casa por Casa.

Guaymas respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita a Sonora. ı Foto: Cortesía

Puntualizó que en Sonora también se construye el Puerto de Guaymas; la carretera Guaymas-Chihuahua; la de Bavispe-Nuevas Casas Grandes; cinco caminos artesanales; del libramiento de Nogales; 20 mil viviendas para no derechohabientes a través de la Conavi y 35 mil viviendas del Infonavit y adicional a ello, 300 mil familias ya ven reducciones en sus deudas con Infonavit y la gran mayoría recibirá sus escrituras de forma gratuita, todo ello gracias a el programa Vivienda para el Bienestar.

También se repavimentan todas las carreteras federales, se moderniza el aeropuerto de Ciudad Obregón y el aeropuerto de Guaymas. Se construirán de 47 CECIS, se rehabilitará y equipará el Hospital General de Zona Dr. Ernesto Ramos Bours en Hermosillo; se construirá y equipará el HGZ en Navojoa, el Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado y se sustituirá el Hospital General de Zona No. 24 en Guaymas.

Destacó, además, la tecnificación de los Distritos de Riego 041, 038 y ampliación del 018; la construcción de la Central de Ciclo Combinado de San Luis Río Colorado; impulso a plantas fotovoltaicas en Puerto Peñasco y al desarrollo del Plan Sonora para el uso de litio y la atracción de inversiones.

cehr