Sheinbaum impulsa inversiones en vivienda, salud e infraestructura en Sonora

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, al centro; a la izquierda, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; a la derecha, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, aseguró que la transformación “avanza con paso firme” en Sonora, donde anunció una serie de proyectos de vivienda, salud e infraestructura que, dijo, buscan reducir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones de vida para la población.

“... porque en México quien manda es el pueblo, (...) nuestro objetivo, nuestro destino, es el bienestar del pueblo”, afirmó la mandataria al presentar su informe estatal como parte del recorrido que realiza en las 32 entidades de la República.

Recordó que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza y subrayó que su gobierno da continuidad a la política del sexenio pasado, mediante la “redistribución de la riqueza”, el aumento al salario mínimo y la consolidación de los programas sociales.

Entre los anuncios, destacó la construcción de 20 mil viviendas para familias que ganen menos de dos salarios mínimos a través del Infonavit y otras 35 mil adicionales mediante Fovissste, con lo que se busca atender a sectores que habían quedado fuera de los créditos habitacionales.

Además, dio a conocer que cerca de 300 mil familias sonorenses están viendo reducidas significativamente sus deudas con el Infonavit y recuperando sus escrituras de manera gratuita, después de años de pagos sin disminución real del adeudo.

Sheinbaum anuncia construcción de hospitales, centros de cuidado, rehabilitación de carreteras...

También confirmó la construcción y equipamiento de hospitales generales de zona en Navojoa y San Luis Río Colorado, así como la sustitución del hospital en Guaymas y la modernización del hospital general de Hermosillo.

A la par, anunció la creación de 47 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Sonora, parte de un programa nacional de mil espacios que reemplazarán las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para apoyar a las madres trabajadoras.

Resaltó que en Sonora se impulsan obras de gran calado como la modernización del aeropuerto de Guaymas y el de Ciudad Obregón, la pavimentación y modernización de carreteras federales, la construcción de caminos artesanales y libramientos ferroviarios.

La mandataria destacó que, por primera vez, los pueblos indígenas y afromexicanos son reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho público, lo que les permitirá recibir presupuesto directo.

“Los pueblos originarios, por primera vez en la historia, son considerados sujetos de derecho público, porque no había reconocimiento pleno de los pueblos originarios en nuestro país, habiendo sido el origen y la grandeza cultural de México. Lo primero que estamos cumpliendo es darles presupuesto directo a las comunidades indígenas y afromexicanas”, destacó.

En el ámbito ganadero, retomó el anuncio realizado en Durango y detalló que Sonora participará en la primera etapa del programa de apoyo a la producción de carne de calidad, con 831 millones de pesos destinados a créditos blandos, entrega de sementales y la construcción de un Centro Integral de Ganadería.

“Consiste en producir en México para el mercado interno, está bien que haya exportación, (...) pero debemos dejar de importar muchas cosas que importamos y producirlas para el mercado interno”, puntualizó.

“México es un país libre, independiente y soberano, y ahora que es el mes de la patria decimos con orgullo: ¡que viva Sonora, que viva México!”, concluyó.

