¿El 16 de septiembre se paga triple? Esto sabemos

Cada vez estamos más cerca de las fiestas patrias en nuestro país, por lo que muchos se preparan para festejar la Independencia de México en los diversos eventos que se ofrecen o bien en una reunión familiar, sin embargo, muchos de los mexicanos tendrán que laborar el 16 de septiembre.

Aunque es considerado como un día de descanso obligatorio para muchos, al caer en un día laboral muchos empleadores piden a sus trabajadores acudir a su jornada laboral normal.

En La Razón te contamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo sobre cómo se debe pagar en días feriados.

Día de la Independencia ı Foto: Especial

¿Si trabajas el 16 de mayo se paga, doble o triple?

Según lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 2025, los empleados que laboren durante un día festivo oficial, como el 16 de septiembre, deben recibir un pago doble adicional a su salario diario habitual. Por esta razón, muchas personas lo describen como un “pago triple”.

En caso de que no se reciba la compensación correspondiente conforme a la ley, los trabajadores pueden comunicarse con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a través de los teléfonos 01 800 911 7877 y 01 800 717 2942.

De acuerdo con la LFT, durante el año las y los trabajadores mexicanos tienen derecho a siete días de descanso obligatorios marcados en el calendario, por lo que te recomendamos que tengas en cuenta que el próximo día feriado para los mexicanos será el 20 de noviembre, día que se conmemore el aniversario de la Revolución mexicana.

Día de la Independencia de México ı Foto: larazondemexico

