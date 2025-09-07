Sheinbaum anuncia 650 mdp de inversión para sector ganadero de Coahuila

La presidenta resaltó la cooperación con el gobernador Manolo Jiménez durante su visita a Saltillo.

En medio del cierre fronterizo que afecta al ganado mexicano por la plaga de gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 650 millones de pesos para el sector ganadero en Coahuila, donde agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el respaldo mostrado a su gobierno, pese a pertenecer a un partido opositor a la Cuarta Transformación.

El anuncio se realizó como parte de la gira nacional para “rendir cuentas” en las 32 entidades federativas, durante un evento en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo.

Sheinbaum presentó un plan de 650 mdp en apoyo a pequeños y medianos ganaderos. ı Foto: Presidencia

Tomé la decisión de ir a todos los estados de la República y a la Ciudad de México para rendir cuentas. Un acto republicano, la transparencia de los gobiernos. Es un momento en donde agradezco a gobernadores que no vienen de nuestro movimiento y que son parte de nuestra República. Muchas gracias, gobernador, hay momentos para todos: elecciones para decidir quiénes son diputados y momentos para gobernar unidos, y ese es el caso de Coahuila Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Entre los proyectos para la entidad, anunció un programa que destinará 650 millones de pesos en créditos para la engorda del ganado y para la construcción de un centro integral de producción de carne de alta calidad.

Además, informó que el próximo martes se dará el banderazo de salida al tren Saltillo-Nuevo Laredo para servicio de pasajeros.

Desde Saltillo, Sheinbaum destacó la unidad con Coahuila más allá de diferencias partidistas. ı Foto: Presidencia

Durante el acto, diversas demandas se hicieron presentes. Respecto al sector salud, Sheinbaum señaló que el IMSS analiza cómo atender las inquietudes, ya que Coahuila no se adhirió al IMSS-Bienestar.

En cuanto a los trabajadores de Altos Hornos de México, recordó su compromiso de sexenio para resolver el problema que los afecta. Subrayó que ya existen acercamientos para garantizar que, ante las decisiones judiciales, los trabajadores estén por encima de acreedores.

Claudia Sheinbaum anuncia inversión histórica para productores ganaderos en Coahuila. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez felicitó a la mandataria por el nuevo modelo de seguridad nacional y aseguró que desde Coahuila se han cerrado filas en los operativos contra la delincuencia.

Junto con usted hemos desarrollado grandes operativos para dar golpes a la delincuencia. Que no quede la menor duda: aquí en Coahuila mandan las instituciones. Los delincuentes se topan con pared, con usted y con nosotros. Más allá de los colores de partido, aquí lo más importante es Coahuila y México Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila



