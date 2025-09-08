Corresponde a Morena definir alianzas, dice Sheinbaum ante intenciones de ruptura por parte de PVEM

Ante las intenciones dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por romper la alianza con Morena rumbo a las elecciones en 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no intervendrá en lo que decidan, ya que además dijo que lo importante es que los tres partidos se han mantenido juntos al votar en el Congreso.

Este domingo, el legislador pevemista Luis Armando Melgar expresó su desacuerdo con la alianza morenista, al acusar a dicho partido el ingreso y permanencia de “ratas” como el exgobernador Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami.

La mandataria federal comentó que los detalles rumbo a las próximas elecciones federales le corresponde solucionarlos a Morena y ella no intervendrá.

Remarcó que, pese a estos escenarios, tanto Morena, como el Verde y el Partido del Trabajo se han mantenido unidos en la votación de reformas.

Sobre la amenaza del Verde de ir solo en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum indica que el tema de las alianzas le compete a Morena y resalta que hasta ahora los tres partidos han votado juntos en el Congreso. pic.twitter.com/dv91cAwfXM — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 8, 2025

“Le corresponde a Morena, ¿no? definir sus alianzas para el 2027. Ya esa parte ya no nos corresponde a nosotros. Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, declaró.

Al ofrecer un balance del primer fin de semana de giras para rendir cuentas en cada estado del país, remarcó que le ha ido bien en los estados gobernados por políticos emanados de partidos opositores, como fue el caso de Coahuila y Durango, con mandatarios priistas; de Aguascalientes y Chihuahua, de panistas, y de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano.

“Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por la por partidos, que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT, por el PRI nos fue muy bien. Estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Aguascalientes. Agradezco a las gobernadoras de Guanajuato y Aguascalientes porque fue una muy buena recepción y estamos trabajando además de manera coordinada como debe ser, independientemente del partido de que provenimos. Es muy importante la coordinación”, destacó.

