Noroña arremete contra cónsul Rutilio Escandón: ‘es un cretino, servil y obsequioso’

A la izquierda, el cónsul Rutilio Escandón; a la derecha, Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, arremetió contra el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas, al calificarlo como “servil, cretino y queda bien”, por minimizar el impacto de la violación a los derechos humanos de migrantes y las pésimas condiciones del centro de retención “Alcatraz de los Caimanes” en los Everglades de Florida, Estados Unidos.

“Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el cónsul en Miami, es un cretino, ir a decir que no están tan mal las condiciones, que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más, es de veras lamentable su papel, lamentable”, afirmó.

Rutilio Escandón afirma que ‘hicieron mala fama’ a ‘Alcatraz de los Caimanes’. ı Foto: Especial.

El morenista dijo que es errónea la actuación del cónsul y cuestionó sus declaraciones sobre las condiciones del penal.

“Estos penales violan los derechos humanos y buscan lastimar la dignidad de los seres humanos. Además, los detenidos son migrantes que no han cometido delitos, no son delincuentes”, señaló a través de una video charla en sus redes sociales.

El legislador afirmó que la postura del cónsul refleja una actitud “servil” frente al gobierno de Estados Unidos. “Están ahí para defender a nuestros compatriotas, no para andar de queda bien”, enfatizó.

El cónsul Rutilio Escandón Cadenas declaró el fin de semana que suman 78 mexicanos detenidos en “Alcatraz de los Caimanes”; “están en buenas condiciones”, agregó.

Fernández Noroña reconoció que si bien la relación con Estados Unidos es complicada, Escandón y los diplomáticos mexicanos no pueden asumir una postura indigna y obsequiosa .

El líder del Senado de la República sostuvo que las condiciones del centro de detenciones son tan malas que una juez federal de Estados Unidos le dio al gobierno 60 días para que lo cierren.

“La jueza tiene otros datos y nosotros también”, finalizó Gerardo Fernández Noroña, en un tono molesto.

