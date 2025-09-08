¿Quién era Abraham Jeremías Pérez, funcionario de la Semar que se suicidó?

El Gobierno federal dio uno de sus golpes más grandes al crimen organizado esta semana cuando se concretó la detención de 14 personas relacionadas con una extensa red de huachicol fiscal en Tamaulipas, entre quienes se incluyeron exfuncionarios y marinos en activo.

En conferencia de prensa conjunta, el Gabinete federal de seguridad informó que las 14 detenciones, que incluyeron a empresarios, marinos en activo y uno retirado, y exfuncionarios, fueron solo las primeras, y que se prevén más órdenes de aprehensión.

Conferencia de prensa donde se anunció la detención de los implicados. ı Foto: SSPC, Semar y FGR

A causa de esto, una noticia conmocionó a la prensa este lunes 8 de septiembre, cuando un funcionario de control portuario adscrito a la Secretaría de Marina (Semar) se quitó la vida, presumiblemente ante su inminente captura. Esto sabemos de quién era Abraham Jeremías Pérez.

¿Quién era Abraham Jeremías Pérez de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira?

El nombre de Abraham Jeremías Pérez se dio a conocer este lunes 8 de septiembre cuando se difundió la noticia de que, ante los avances en la investigación del Gobierno federal por huachicol fiscal, se quitó la vida.

Fotografía de un evento en el puerto de Altamira donde participó Abraham Jeremías Pérez; no se especifica quién de los presentes es el hombre. ı Foto: FB Mónica Villarreal

Lo que inició como un trascendido y un reporte extraoficial, fue posteriormente confirmado por la Secretaría de Marina a través de una publicación en X, donde lamentó “el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas”.

Pero ¿quién era Abraham Jeremías Pérez? Se conocen pocos detalles biográficos de esta persona e, incluso, no se conoce una fotografía suya.

Fotografía de un evento en el puerto de Altamira donde participó Abraham Jeremías Pérez; no se especifica quién de los presentes es el hombre. ı Foto: FB Armando Martínez Manríquez

Sin embargo, se tiene conocimiento de que era licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, graduado en 1995 en Veracruz.

Se desconocen más detalles de su carrera, pero, al momento de terminar con su vida, era capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas.

Decomiso histórico de huachicol en Tamaulipas desencadenó investigación. ı Foto: SSPC

Su participación en este cargo lo vincula con la red de huachicol fiscal que el Gobierno federal descubrió tras un decomiso masivo de hidrocarburo ilegal ocurrido en Tamaulipas, en junio.

